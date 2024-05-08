«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи доберется до российских кинотеатров 13 мая

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«Вокс люкс»: Я сам себе и небо и Луна

Опальный бизнесмен Владимир Сычев и дворецкий Максим Лагашкин переедут в российскую глубинку

В ночь с 5 на 6 мая, 01:35, Наше новое кино

Актриса пробовалась на роль, которая досталась Юлии Высоцкой

«Он был мерзким»: Эмили Блант рассказала о кинопробах у Андрея Кончаловского

Актриса создала мастерскую своего персонажа в приложении Coda

Любовь Аксёнова использовала новые технологии для подготовки к роли в «Преступлении и наказании»

Как бороться с острыми приступами “Синдрома самозванца”

«Это временно»: Любовь Аксёнова о сомнениях в профпригодности

Интервью

«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»

Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов