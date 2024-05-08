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«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи доберется до российских кинотеатров 13 мая

8 мая
2024 год

Новости кино >>
8 мая 2024
«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в России 13 мая одновременно онлайн и в широком прокате. В сети фильм можно будет посмотреть на Кинопоиске, а кинопрокатчиком выступит кинокомпания «Вольга», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи доберется до российских кинотеатров 13 мая

Это стало возможно благодаря договоренности с Ассоциацией владельцев кинотеатров. В первые десять дней проката, с 13 по 23 мая, обладатели подписки Плюс Больше кино получат возможность приобрести фильм для просмотра на Кинопоиске всего за один рубль и получат промокод на покупку двух билетов на фильм Ричи в кинотеатры. По словам руководителя сервиса Александра Дунаевского, стоимость этих билетов Кинопоиск компенсирует «кинотеатрам, в которых нет пиратских показов». Руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Васянин назвал «выпуск нового фильма горячо любимого британского режиссера Гая Ричи в широком прокате экспериментом для кинотеатров с одномоментным стартом в офлайне и онлайне».

Изначально «Министерство неджентльменских дел» должно было выйти в российский прокат 25 апреля, но в Министерстве культуры РФ отказались выдать картине прокатное удостоверение на эту дату.

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Картина, основанная на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции», рассказывает об отпетых авантюристах и первоклассных спецах, привыкших действовать в одиночку, которым в 1942 году приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. В фильме заняты Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Алекс Петтифер, Хиро Файннс-Тиффин, Тиль Швайгер, Кэри Элвис, Генри Голдинг и другие актеры. Съемки проходили в Турции и Великобритании.

Мировая премьера нового фильма Гая Ричи, созданного при участии Плюс Студии, состоялась 19 апреля. В странах СНГ лента стартовала 25 апреля и собрала уже более 40 млн рублей, что больше чем все предыдущие фильмы Ричи за аналогичный период.
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