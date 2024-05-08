«Заговоренный» с Александром Дьяченко стартует после Дня Победы

«Хочется, чтобы в "Заговоренном» зритель увидел, что за каждым совершенным подвигом стоит простой человек. В этой истории родилось много ярких самобытных персонажей. Например, юная троица ― Сашка (Артем Нечепуренко), Богданка (Илья Лейбин) и Машутка (Светлана Богданова). Они действительно получились очень трогательными и живыми. Также на протяжении всей истории в напряжении будет держать основной конфликт главного героя Неупокоева в исполнении Александра Дьяченко и Широкова в исполнении Тимура Базинского, — говорит режиссер Сергей Малюгов. — Без трудностей, конечно, не обошлось: и дождь с размытыми дорогами, по которым техника не могла проехать, и лошади из разных конюшен, которые не могли стоять вместе в одном кадре, и поломки военной техники, и ещё много всего интересного. Но киношники ― люди ко всему привыкшие и подготовленные, из таких непредвиденных обстоятельств и состоит их жизнь, иначе было бы неинтересно».
События мини-сериала разворачиваются в 1942 году. Когда немецкие захватчики приходят на Дон, герой Первой мировой войны Семён Неупокоев (Дьяченко) собирает казачью сотню и встаёт на защиту родного края. Опыт сражений с немцами помогает его сотне побеждать части противника. Чтобы сломить сопротивление Неупокоева и его верных бойцов, враг бросает превосходящие силы и технику во главе с опытным командиром – полковником Риттером, у которого свои счеты с Неупокоевым еще с Первой мировой войны.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Играть казака Неупокоева было очень приятно отчасти потому, что во мне начинали оживать образы и воспоминания из детства, все то насмотренное и услышанное в те годы, когда память народная и боль от пережитого были еще свежи. Я рос в Советском Союзе и нашим воспитанием занимались серьезно и системно. Мы были погружены в целую матрицу факторов развития, которые формировали общую культуру молодого поколения, мораль и нравственность. Источников знаний вокруг было немало. И большая часть из того, что мы впитали тогда, имела непосредственное отношение к нашей Родине, к ее истории, к тем событиям, которые пережил наш народ в тяжелейших лишения и с огромными потерями. Поэтому мое детство насквозь пропитано этим знанием. И, конечно, особую роль сыграли произведения Шолохова! Они были заложены в недра сознания с детства и ранней юности. И именно поэтому наполнять образ Неупокоева было так волнительно и, если можно так выразиться, ностальгично», — рассказал Александр Дьяченко.
Неупокоев был много раз ранен и во времена Первой мировой, и в годы Гражданской войны, но остался жив. За это его в народе и прозвали заговоренным. По словам Дьяченко, его «герой презирает смерть. И всегда ее презирал. Прошли годы, задеревенело тело, но душа осталась та же. Не всегда даже штатный военный может быть воином. Но в нашем случае главный герой — стопроцентный воин, Бог войны. Это человек, который, несмотря ни на что, выполняет задачу, поставленную перед ним. И главной движущей силой этого является любовь к Родине, к друзьям, к семье. Он общинный русский человек, который, если идет на войну, то не бежит от смерти. Потому что за свое на миру и смерть красна».
«Заговоренный». ТВ-ролик
Верный соратник Неупокоева и на поле боя, и в быту – его сосед Чижов (Михаил Хмуров). Как и главный герой, он рвется на войну сам и не дает послаблений сыну. Хмурову перед началом съемок пришлось погрузиться в историю казачества, а также подготовиться к роли физически. «Нам дали возможность пообщаться с лошадьми, мы тренировались в верховой езде. Хоть наши герои уже немолодые казаки, мы должны были сыграть так, будто всю жизнь провели на коне. Мы занимались три дня с утра до вечера, чтобы не выглядеть дилетантами, старались, чтобы всё было реалистично, даже когда просто стоишь рядом с лошадью или вскакиваешь на нее», — вспоминает актер.
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