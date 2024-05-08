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Изабель Юппер назначена президентом жюри основного конкурса 81-го Венецианского кинофестиваля

8 мая
2024 год

Новости кино >>
8 мая 2024
Звезда французского кино Изабель Юппер возглавит жюри основного конкурса 81-го Венецианского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на официальном сайте престижного смотра.

Изабель Юппер назначена президентом жюри основного конкурса 81-го Венецианского кинофестиваля
фото: vogue.fr

«У нас с фестивалем долгая и прекрасная история. Стать привилегированным зрителем – это большая часть. Особенно сейчас, ведь кино – это обещание. Обещание сбежать, разрушить, удивить и взглянуть на мир с положительной стороны, несмотря на разницу наших вкусов и идей», – говорится в опубликованном заявлении актрисы.

Мостра пройдет в этом году с 28 августа по 7 сентября.
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№ 1
Юля Наумова   8.05.2024 - 15:25
Почему бы и нет. Актриса в возрасте, опытная, заслуживает место в жюри. Не детей же садить. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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