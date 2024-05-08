Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стартовали съемки второго сезона «Уэнздэй»

8 мая
2024 год

Новости кино >>
8 мая 2024
В Ирландии стартовали съемки второго сезона «Уэнздэй» с Дженной Ортегой в титульном образе. Как уточняет Variety, Netflix по этому поводу обнародовал полный актерский состав продолжения.

«Уэнздэй». 2 сезон. Фичуретка на английском языке


Помимо Ортеги, постоянными участниками шоу на сей раз станут Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс, Айзек Ордонес и Луянда Унати Льюис-Ньяво. К своим ролям вернутся также Эмма Майерс, Хантер Дуэн, Джой Сандей, Джорджи Фармер, Фред Армисен, Джейми Макшейн, Виктор Доробанту и Муса Мустафа. А вот Перси Хайнс-Уайт, сыгравший Ксавье Торпа в первом сезоне, выбыл из-за того, что резко осудил кампанию дезинформации после того, как в социальных сетях его обвинили в сексуальном насилии.

Среди новичков сериала оказались Тэнди Ньютон, Стив Бушеми, Билли Пайпер, Ноа Тейлор, Кристофер Ллойд, Хэйли Джоэл Осмент, Джоанна Ламли, Фрэнсис О'Коннор, Хезер Матараццо, Эви Темплтон, Оуэн Пейнтер и Йоонас Суотамо.

Стартовали съемки второго сезона «Уэнздэй»
фото: variety.com

В первом сезоне главная героиня в исполнении Дженны Ортеги — единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамсов – отправляется на учебу в академию «Невермор», где пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и помешать загадочным убийствам, которые происходят в «Неверморе» и ее окрестностях.

Восьмисерийное шоу от Альфреда Гофа, Майлза Миллара и Тима Бертона, который также выступил одним из продюсеров сериала, вышел на Netflix в конце ноября 2022 года и вошел в тройку самых популярных проектов в истории стриминг-сервиса. Танец Уэнздэй Аддамс стал одним из самых обсуждаемых и повторяемых звездами разной величины в интернете.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   8.05.2024 - 18:43
Долго брали разгон, уже должен по идее выйти. Ну хоть так. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Тэнди Ньютон познакомится с «Уэнздэй»
Стив Бушеми составит компанию Дженне Ортеге во втором сезоне «Уэнздэй»
Netflix планирует выпустить спин-оффы сериалов «Уэнсдэй» и «Острые козырьки»
Перси Хайнс-Уайт опроверг обвинения в изнасиловании спустя полгода молчания
Актёра сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайта обвинили в сексуальном насилии
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Фред АрмисенТим БёртонСтив БушемиАльфред ГафЛуис ГусманХантер ДуэнКэтрин Зета-ДжонсДжоанна ЛамлиКристофер ЛлойдЭмма МайерсДжейми МакшейнХезер МатараццоМайлз МилларТэнди НьютонФрэнсис О'КоннорДженна ОртегаХэйли Джоэл ОсментБилли ПайперДжой СандейНоа ТейлорДжорджи Фармер
фильмы
Уэнздэй

фотографии >>
Стартовали съемки второго сезона «Уэнздэй» фотографии
Стартовали съемки второго сезона «Уэнздэй» фотографии
Стартовали съемки второго сезона «Уэнздэй» фотографии
Стартовали съемки второго сезона «Уэнздэй» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Бухаров
5 мая ушёл из жизни актёр, музыкант Вячеслав Бухаров.
Александр Горленко
5 мая ушёл из жизни мультипликатор Александр Горленко.

День рождения >>

Асанали Ашимов
Вячеслав Захаров
Александр Ильин
Ольга Лапшина
Борис Ливанов
Нинель Мышкова
Лилия Ребрик
Владимир Шевельков
Борис Шувалов
Нора Арнезедер
Лекс Баркер
Мелисса Гилберт
Дэниел Калуя
Дэвид Кит
Ариана Лабед
Фернандель
все родившиеся 8 мая >>

Афиша кино >>

Семь чёрных бумаг
военный фильм, драма
Россия, 2024
Чёрная вдова: Укус смерти
триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2024
Шпион на всю голову
комедия, триллер
США, 2023
Чистильщик бассейнов
детектив, комедия
США, 2023
Бугимен. Царство мёртвых
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Даааааали!
комедия, фэнтези
Франция, 2024
Обитель лжи
триллер
США, 2023
Тревожный звонок
детектив, триллер
Великобритания, 2023
Как я встретил её маму
комедия
Россия, 2024
Красные ленты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2024
Жить своей жизнью
драма
Франция, 1962
Марс Экспресс
детектив, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»
Интервью
«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»
Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram