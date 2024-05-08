Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал «Ректор»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юрий Стоянов и Роман Мадянов найдут «Запасный выход» 13 мая

8 мая
2024 год

Новости кино >>
8 мая 2024

На НТВ 13 мая в 22.15 состоится премьера 20-серийного комедийного детектива «Запасный выход». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Юрий Стоянов и Роман Мадянов, а компанию им составили Анна Ардова, Даниил Вахрушев, Станислав Ярушин и Олег Алмазов.

Юрий Стоянов и Роман Мадянов найдут «Запасный выход» 13 мая
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Юрия Стоянова, «смысл названия сериала в том, что жизнь предложила нашим героям "Запасный выход", когда они попали в безвыходную ситуацию. Мой герой Павел Павлович Шишко представлял криминальную элиту: был вором-карманником в молодости, много лет сидел, и когда жизнь начала клониться к закату, вышел на свою "воровскую пенсию", а именно из тюрьмы. На воле Шишко устраивается на работу в морг. Там жизнь сводит его с бывшим милиционером. Эти два человека становятся одним целым, получается крутая смесь, потому что они знают криминальный мир с обеих сторон и эффективно наставляют молодого сыщика Сайкина».

«Работа над проектом "Запасный выход" была достаточно объемной и долгой, но мне она очень понравилась. Состав замечательный, поэтому работали с огромным удовольствием. Как-то даже один из актеров просто уснул и захрапел во время съемочного процесса, когда он лежал на столе для трупов. Всякие забавные моменты могут произойти на съемках. К сожалению, тонкостям организации работы в морге мы не учились. С одной стороны, хотелось бы, чтобы профессиональные люди какие-то вещи подсказывали, но, с другой стороны, если вникать в профессию санитара, то просто может не получится добавить художественных элементов, которые придадут проекту юмористический характер. Я надеюсь, что мы выдержали все этические нормы, которые существуют, и наш режиссер доведет историю до идеала, добавив свое видение картины», — говорит Роман Мадянов.

Юрий Стоянов и Роман Мадянов найдут «Запасный выход» 13 мая
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Зрителям расскажут про то, что творится в судебно-медицинском морге провинциальной больницы. Там работают два санитара – бывший уголовник-рецидивист Павел Павлович Шишко (Стоянов) и бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров (Мадянов). У стариков кардинально противоположные взгляды на жизнь, но объединяет их жажда правды и справедливости. В свободное от работы время Шишко пишет картины и всеми силами пытается обратить на себя внимание своей начальницы Изольды Круглой (Юлия Галкина). А Кедров мечтает помириться с женой и дочерью.

«Жизнь в кадре и на сцене научила меня тому, что больше всего в работе нужно ценить партнерство. И главная причина, по которой я согласился сниматься в этом проекте – это наличие моего партнера и удивительного артиста Ромы Мадянова. В том, что мы делали, было много товарищеского, хулиганского, баловства, то есть всего того, что, помимо выполнения основных актерских задач, приносит удовольствие тебе лично, а в идеале – еще и твоему партнеру. Съемочный процесс иногда довольно скучное занятие, поэтому надо уметь терпеливо ждать. А выход тогда в чем? В друг друге, в чувстве юмора и в умении повалять дурака, поэтому все смешное всегда такое непредсказуемое. Оно не заложено в сценарий. Например, везешь покойника, и он вдруг начинает храпеть. Или лежит артист массовых сцен в ненастоящем холодильнике, изображая покойника, и в кульминационный момент оттуда раздается стук со словами: "Я больше здесь не могу лежать!". Еще меня как-то попросили по сценарию загримировать одну бабушку, и я сказал, что в качестве примера возьмем картину Валентина Серова "Девушка с персиками". А потом ее загримировали наши специалисты по гриму, и когда мы с Ромой должны были везти эту бабушку в кадре, то не могли играть минут десять. Потому что попытка из пожилой женщины сделать девочку с персиками, да еще и которая играет труп, довела нас до истерики, при всем уважении к этой конкретной бабушке», – делится Стоянов.

Юрий Стоянов и Роман Мадянов найдут «Запасный выход» 13 мая
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В стенах больницы предприимчивые санитары работают не покладая рук. Их компанию разбавляет следователь СК Дмитрий Анатольевич Сайкин (Вахрушев), в прошлом – менеджер в магазине электроники. Он боится вида крови и трупов, но Кедров с Шишко поддерживают парня, помогая ему раскрывать преступления. Первый прекрасно разбирается в сыскном деле, а второй – в воровских законах. Таким образом старики обеспечивают молодому Сайкину продвижение по службе.

«Сайкин – отличный парень, искренний, трудолюбивый и всё делает от чистого сердца, что иногда ему мешает, потому что из-за своих хороших качеств попадает в комичные ситуации. В решении служебных вопросов он опирается не на свой опыт, а на опыт из учебников, часто верит тому, чему верить нельзя. И люди, которые это замечают, начинают пользоваться его неопытностью и вводить нашего младшего лейтенанта в заблуждение. Поэтому основное препятствие для Сайкина – он сам», — поведал о своем персонаже Даниил Вахрушев.

«Запасный выход». ТВ-ролик


Съемки сериала проходили в Москве и Московской области. За постановку отвечали режиссеры Сергей Чекалов и Виктор Конисевич, а за визуальную составляющую — операторы Вячеслав Лазарев, Анастасия Мазина и художники-постановщики Александр Харин и Ацамаз Дзиваев.

«Я играю Климова – парня на побегушках у главных героев. Работать с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым – одно удовольствие, получил колоссальный опыт, у них, безусловно, есть чему поучиться. Помню, как Роман Сергеевич, когда приходили актеры-эпизодники и торопились что-то сделать по-актерски быстро, говорил: "Подождите, стоп, это не по таланту, давайте потихонечку все сделаем". Еще у меня отложилась в памяти сцена в морге, когда мы играли втроем с Романом Сергеевичем и Юрием Николаевичем. Она была длинная и нужно было постоянно держать динамику. Именно в этом моменте было достаточно сложно. А вообще, в кино каждая сцена интересна по-своему и в каждой есть что-то запоминающееся», — вспоминает Станислав Ярушин, сыгравший ассистента Шишко и Кедрова.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   8.05.2024 - 18:36
Сейчас НТВ удивило. Никогда не думал, что увижу этот дуэт в детективе. Дедушки совершенно перестали фильтровать приглашения. читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   8.05.2024 - 18:32
... Стоянов, Мадянов, Ардова, морг и храпящий труп бабушки с персиками?... Этомысмотрим! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Слово пацана», «ГДР», «Золотое дно»: НТВ рассказал о телепремьерах 2024 года
Юрий Стоянов и Роман Мадянов снимаются во втором сезоне сериала «Запасный выход»
Юрий Стоянов и Роман Мадянов устроились санитарами в морг
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Олег АлмазовАнна АрдоваДаниил ВахрушевЮлия ГалкинаАцамаз ДзиваевВиктор КонисевичВячеслав ЛазаревРоман МадяновАнастасия МазинаЮрий СтояновАлександр ХаринСергей ЧекаловСтанислав Ярушин
фильмы
Запасный выходЗапасный выход-2

фотографии >>
Юрий Стоянов и Роман Мадянов найдут «Запасный выход» 13 мая фотографии
Юрий Стоянов и Роман Мадянов найдут «Запасный выход» 13 мая фотографии
Юрий Стоянов и Роман Мадянов найдут «Запасный выход» 13 мая фотографии
Юрий Стоянов и Роман Мадянов найдут «Запасный выход» 13 мая фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Сериал «Ректор»

Скорбим

Вячеслав Бухаров
5 мая ушёл из жизни актёр, музыкант Вячеслав Бухаров.
Александр Горленко
5 мая ушёл из жизни мультипликатор Александр Горленко.

День рождения >>

Асанали Ашимов
Вячеслав Захаров
Александр Ильин
Ольга Лапшина
Борис Ливанов
Нинель Мышкова
Лилия Ребрик
Владимир Шевельков
Борис Шувалов
Нора Арнезедер
Лекс Баркер
Мелисса Гилберт
Дэниел Калуя
Дэвид Кит
Ариана Лабед
Фернандель
все родившиеся 8 мая >>

Афиша кино >>

Семь чёрных бумаг
военный фильм, драма
Россия, 2024
Чёрная вдова: Укус смерти
триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2024
Шпион на всю голову
комедия, триллер
США, 2023
Чистильщик бассейнов
детектив, комедия
США, 2023
Бугимен. Царство мёртвых
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Даааааали!
комедия, фэнтези
Франция, 2024
Обитель лжи
триллер
США, 2023
Тревожный звонок
детектив, триллер
Великобритания, 2023
Как я встретил её маму
комедия
Россия, 2024
Красные ленты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2024
Жить своей жизнью
драма
Франция, 1962
Марс Экспресс
детектив, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?