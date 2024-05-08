Юрий Стоянов и Роман Мадянов найдут «Запасный выход» 13 мая

По словам Юрия Стоянова, «смысл названия сериала в том, что жизнь предложила нашим героям "Запасный выход", когда они попали в безвыходную ситуацию. Мой герой Павел Павлович Шишко представлял криминальную элиту: был вором-карманником в молодости, много лет сидел, и когда жизнь начала клониться к закату, вышел на свою "воровскую пенсию", а именно из тюрьмы. На воле Шишко устраивается на работу в морг. Там жизнь сводит его с бывшим милиционером. Эти два человека становятся одним целым, получается крутая смесь, потому что они знают криминальный мир с обеих сторон и эффективно наставляют молодого сыщика Сайкина».
«Работа над проектом "Запасный выход" была достаточно объемной и долгой, но мне она очень понравилась. Состав замечательный, поэтому работали с огромным удовольствием. Как-то даже один из актеров просто уснул и захрапел во время съемочного процесса, когда он лежал на столе для трупов. Всякие забавные моменты могут произойти на съемках. К сожалению, тонкостям организации работы в морге мы не учились. С одной стороны, хотелось бы, чтобы профессиональные люди какие-то вещи подсказывали, но, с другой стороны, если вникать в профессию санитара, то просто может не получится добавить художественных элементов, которые придадут проекту юмористический характер. Я надеюсь, что мы выдержали все этические нормы, которые существуют, и наш режиссер доведет историю до идеала, добавив свое видение картины», — говорит Роман Мадянов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Зрителям расскажут про то, что творится в судебно-медицинском морге провинциальной больницы. Там работают два санитара – бывший уголовник-рецидивист Павел Павлович Шишко (Стоянов) и бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров (Мадянов). У стариков кардинально противоположные взгляды на жизнь, но объединяет их жажда правды и справедливости. В свободное от работы время Шишко пишет картины и всеми силами пытается обратить на себя внимание своей начальницы Изольды Круглой (Юлия Галкина). А Кедров мечтает помириться с женой и дочерью.
«Жизнь в кадре и на сцене научила меня тому, что больше всего в работе нужно ценить партнерство. И главная причина, по которой я согласился сниматься в этом проекте – это наличие моего партнера и удивительного артиста Ромы Мадянова. В том, что мы делали, было много товарищеского, хулиганского, баловства, то есть всего того, что, помимо выполнения основных актерских задач, приносит удовольствие тебе лично, а в идеале – еще и твоему партнеру. Съемочный процесс иногда довольно скучное занятие, поэтому надо уметь терпеливо ждать. А выход тогда в чем? В друг друге, в чувстве юмора и в умении повалять дурака, поэтому все смешное всегда такое непредсказуемое. Оно не заложено в сценарий. Например, везешь покойника, и он вдруг начинает храпеть. Или лежит артист массовых сцен в ненастоящем холодильнике, изображая покойника, и в кульминационный момент оттуда раздается стук со словами: "Я больше здесь не могу лежать!". Еще меня как-то попросили по сценарию загримировать одну бабушку, и я сказал, что в качестве примера возьмем картину Валентина Серова "Девушка с персиками". А потом ее загримировали наши специалисты по гриму, и когда мы с Ромой должны были везти эту бабушку в кадре, то не могли играть минут десять. Потому что попытка из пожилой женщины сделать девочку с персиками, да еще и которая играет труп, довела нас до истерики, при всем уважении к этой конкретной бабушке», – делится Стоянов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В стенах больницы предприимчивые санитары работают не покладая рук. Их компанию разбавляет следователь СК Дмитрий Анатольевич Сайкин (Вахрушев), в прошлом – менеджер в магазине электроники. Он боится вида крови и трупов, но Кедров с Шишко поддерживают парня, помогая ему раскрывать преступления. Первый прекрасно разбирается в сыскном деле, а второй – в воровских законах. Таким образом старики обеспечивают молодому Сайкину продвижение по службе.
«Сайкин – отличный парень, искренний, трудолюбивый и всё делает от чистого сердца, что иногда ему мешает, потому что из-за своих хороших качеств попадает в комичные ситуации. В решении служебных вопросов он опирается не на свой опыт, а на опыт из учебников, часто верит тому, чему верить нельзя. И люди, которые это замечают, начинают пользоваться его неопытностью и вводить нашего младшего лейтенанта в заблуждение. Поэтому основное препятствие для Сайкина – он сам», — поведал о своем персонаже Даниил Вахрушев.
«Я играю Климова – парня на побегушках у главных героев. Работать с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым – одно удовольствие, получил колоссальный опыт, у них, безусловно, есть чему поучиться. Помню, как Роман Сергеевич, когда приходили актеры-эпизодники и торопились что-то сделать по-актерски быстро, говорил: "Подождите, стоп, это не по таланту, давайте потихонечку все сделаем". Еще у меня отложилась в памяти сцена в морге, когда мы играли втроем с Романом Сергеевичем и Юрием Николаевичем. Она была длинная и нужно было постоянно держать динамику. Именно в этом моменте было достаточно сложно. А вообще, в кино каждая сцена интересна по-своему и в каждой есть что-то запоминающееся», — вспоминает Станислав Ярушин, сыгравший ассистента Шишко и Кедрова.
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