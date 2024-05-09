Японский фольклор без купюр: вышел тизер «Темного демона»

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«Это временно»: Любовь Аксёнова о сомнениях в профпригодности

Опальный бизнесмен Владимир Сычев и дворецкий Максим Лагашкин переедут в российскую глубинку

«Чебурашка 2» прошел отбор, а вот «Холоп 3» нет

«Пророк», «Буратино», «Горыныч» и еще 12 фильмов получат поддержку Фонда кино

Стартовали съемки спин-оффа популярного сериала, который будет называться «Костя — Вера»

Северо-Осетинский фильм о войне и музыке

«Семь черных бумаг»: Как превратить горе в красоту

Интервью

«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»

Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов