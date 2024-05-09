Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Японский фольклор без купюр: вышел тизер «Темного демона»

9 мая
2024 год

Новости кино >>
9 мая 2024
Популярную мангу Юры Урусибары «Темный демон» (Tougen Anki) ждет экранизация. Сериал о герое-óни покажут в 2025-м — есть время познакомиться с сэйю и посмотреть тизер (ниже — с русскими субтитрами).


Эта история основана на старой народной сказке, известной каждому японцу. Давным-давно свирепые демоны жили в уединении, но в их мир вторгся Момотаро. На протяжении тысячелетий длится кровавое противостояние двух фракций: потомков óни и персикового мальчика. Во время смертоносного нападения на приемного отца современный подросток Сики Итиносэ узнает, что в его венах течет демоническая кровь. Чтобы раскрыть потенциал и развить навыки, он отправляется в академию Расэцу, где тренируются новоявленные сородичи.

Читать «Онимуся» — амбициозный сериал о демонах японских истории и фольклора
Сэйю Сики Итиносэ — Кадзуки Ура (Ёити Исаги из «Синей тюрьмы: Блю Лок», Фальк из «Фарса убитой нежити»), сэнсэя Найто Мудано озвучит Хироси Камия (Эдогава Рампо из «Прозы бродячих псов», Леви Акерман из «Атаки титанов), а одноклассника Дзина Когасаки — Котаро Нисияма (Сюра из «Сказа о парии», Кодзи Тасуиси из «Моего счастливого брака»).

Японский фольклор без купюр: вышел тизер «Темного демона»

«Темный демон» публикуется в журнале Weekly Shonen Champion (издательство Akita Publishing) с июня 2020-го, а 8 мая вышел юбилейный 20-й том. По состоянию на сегодняшний день, общее количество проданных экземпляров превысило три миллиона. Ранее манга вдохновила одноименный спектакль: февральские показы в Токио и Осаке удостоились восторженных отзывов благодаря звезде дорам Арану Абэ в главной роли и великолепной игре других актеров.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Там вы можете прочитать интервью с автором «Прозы бродячих псов» или о сериалах, где главная роль отведена самураям.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Ведьма и чудовище» — мрачное фэнтези о том, что в магию надо верить, но не доверять
Наступи, а то поссоримся: «Атака титанов» закончилась. Что это было?
Боль/комфорт: «Мой счастливый брак» — Одно из самых чутких и красивых аниме года
«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией
Мой гол — тюрьма: «Блю Лок» — адреналиновая спортивная драма о сути и возможностях футбола
Поиск по меткам
АнимацияанимеЭкранизацияЯпонское кино
персоны
Хироси Камия
фильмы
Атака титановМой счастливый бракПроза бродячих псовСиняя тюрьма: Блю ЛокСказ о парииФарс из убийства девушки-нежити

фотографии >>
Японский фольклор без купюр: вышел тизер «Темного демона» фотографии
Японский фольклор без купюр: вышел тизер «Темного демона» фотографии
Японский фольклор без купюр: вышел тизер «Темного демона» фотографии
Японский фольклор без купюр: вышел тизер «Темного демона» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эвалд Аавик
7 мая ушёл из жизни актёр Эвалд Аавик.
Вячеслав Бухаров
5 мая ушёл из жизни актёр, музыкант Вячеслав Бухаров.
Александр Горленко
5 мая ушёл из жизни мультипликатор Александр Горленко.

День рождения >>

Фёдор Бондарчук
Виктория Герасимова
Алеса Качер
Валерий Козинец
Ксения Кузнецова
Игорь Ледогоров
Фархад Махмудов
Булат Окуджава
Ольга Павловец
Андрей Стоянов
Педро Армендарис
Кристиан Бах
Кэндис Берген
Александра Доманьская
Росарио Доусон
Гэри Дэниэлс
Альберт Финни
все родившиеся 9 мая >>

Афиша кино >>

Министерство неджентльменских дел
боевик, комедия, экранизация
Великобритания, США, Турция, 2024
Семь чёрных бумаг
военный фильм, драма
Россия, 2024
Чёрная вдова: Укус смерти
триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2024
Шпион на всю голову
комедия, триллер
США, 2023
Чистильщик бассейнов
детектив, комедия
США, 2023
Бугимен. Царство мёртвых
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Даааааали!
комедия, фэнтези
Франция, 2024
Обитель лжи
триллер
США, 2023
Тревожный звонок
детектив, триллер
Великобритания, 2023
Как я встретил её маму
комедия
Россия, 2024
Красные ленты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2024
Жить своей жизнью
драма
Франция, 1962
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»
Интервью
«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»
Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram