Японский фольклор без купюр: вышел тизер «Темного демона»

Популярную мангу Юры Урусибары
«Темный демон
» (Tougen Anki) ждет экранизация. Сериал о герое-óни покажут в 2025-м — есть время познакомиться с сэйю и посмотреть тизер (ниже — с русскими субтитрами).
Эта история основана на старой народной сказке
, известной каждому японцу. Давным-давно свирепые демоны жили в уединении, но в их мир вторгся Момотаро. На протяжении тысячелетий длится кровавое противостояние двух фракций: потомков óни и персикового мальчика
. Во время смертоносного нападения на приемного отца современный подросток Сики Итиносэ узнает, что в его венах течет демоническая кровь. Чтобы раскрыть потенциал и развить навыки, он отправляется в академию Расэцу, где тренируются новоявленные сородичи.
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Сэйю Сики Итиносэ — Кадзуки Ура
(Ёити Исаги
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
», Фальк из «Фарса убитой нежити
»), сэнсэя Найто Мудано озвучит Хироси Камия
(Эдогава Рампо
из «Прозы бродячих псов
», Леви Акерман
из «Атаки титанов
), а одноклассника Дзина Когасаки — Котаро Нисияма
(Сюра из «Сказа о парии
», Кодзи Тасуиси из «Моего счастливого брака
»).
«Темный демон» публикуется в журнале Weekly Shonen Champion
(издательство Akita Publishing) с июня 2020-го, а 8 мая вышел юбилейный 20-й том. По состоянию на сегодняшний день, общее количество проданных экземпляров превысило три миллиона. Ранее манга вдохновила одноименный спектакль: февральские показы в Токио и Осаке удостоились восторженных отзывов благодаря звезде дорам Арану Абэ
в главной роли и великолепной игре других актеров.
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.
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