«Ищейка» Анна Банщикова полностью изменит свою жизнь 13 мая

Премьера седьмого сезона сериала «Ищейка» состоится 13 мая на Первом. В новых эпизодах главная героиня – блестящий следователь, подполковник полиции Александра Ивановна Кушнир в исполнении Анны Банщиковой – продолжит неутомимый поиск преступников, сообщает пресс-служба канала.
фото: пресс-служба Первого канала
В седьмом сезоне Александру ждут новые проблемы. Уже решенный развод с Борисом затягивается. Отношения с Ольховским (Максим Лагашкин) никак не войдут в комфортные для работы рамки. А при расследовании одного из дел Кушнир встречает старого знакомого — Константина Власова (Никита Тарасов), с которым у нее когда-то был роман. Сейчас он олигарх, и Александра с новой силой привлекает Власова остротой ума и непохожестью на других женщин. Однако, позже окажется, что его намерения далеко не так романтичны, им движет не любовь, а расчет. Вдобавок ко всему мама (Ирина Пулина) уехала в большое путешествие и теперь Саше нужно рассчитывать только на себя. Это сложно, ведь для Кушнир работа на первом месте. Неожиданно в этой ситуации выручает новая соседка Кушнир – писательница Мария (Полина Кутепова), которая активно вмешивается в жизнь Саши, частенько выводит ее из себя, но без нее Александре уже не справиться.
«Сериал “Ищейка” выходил на экраны шесть сезонов. Седьмой будет раскрашен новыми сюжетными красками, потому как моя Александра Ивановна попытается полностью поменять свою жизнь. Больше подробностей раскрывать не могу, но зрителей ждет много сюрпризов. Александра Ивановна, как и любая женщина разная в своих проявлениях: она может быть и жесткая, и мягкая, и рассеянная, и собранная, и влюбчивая, и закомплексованная. И мне нравится, что она такая: с ней не скучно сосуществовать уже седьмой сезон, а это говорит о многом», — говорит Анна Банщикова.
В отделе у Кушнир тоже перемены – новый сотрудник Илья Марков (Петр Рыков), с которым предстоит пройти притирку и ей, и всей команде. Все это добавляет Саше поводов опустошать коробки конфет. В довершение ко всему, Кушнир попадает в аварию, которая меняет все.
фото: пресс-служба Первого канала
«Обойдусь без спойлеров, но в этом сезоне зрителей ждут неожиданные повороты. Единственное, что не меняется — это характер главной героини. Все то же рвение в работе, та же преданность профессии, неизменная любовь к ребенку и желание проводить с ним больше времени. В общем, у Александры Кушнир все хорошо: коллеги уважают, мужчины любят, ребенок растет. И все это в очень динамичном и захватывающем темпе», — рассказывает режиссер Андрей Головков.
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