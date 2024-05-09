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Режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли снимет фильм о создании «Рокки»

9 мая
2024 год

Новости кино >>
9 мая 2024

Режиссер «Зеленой книги», лауреат премии «Оскар», Питер Фаррелли снимет художественный фильм о создании «Рокки», культовой картины 1976 года с Сильвестром Сталлоне. Сейчас идет подбор актеров, сообщает Deadline.

Режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли снимет фильм о создании «Рокки»
фото: кадр из фильма «Рокки»

В числе продюсеров картины «Я играю Рокки» (I Play Rocky) значится экс-глава киностудии Warner Bros. Тоби Эммерих. Сценарий напишет Питер Гэмбл, работавший над «Офисным беспределом».

Фильм расскажет об актере с частично парализованным лицом и дефектом речи, который отказывается продать свой сценарий большой киностудии, если ему не удастся сыграть главную роль. Артист не соглашается на крупную сумму денег, которая могла бы изменить его жизнь. Вместо этого он снимается за гроши — все ради того, чтобы выпустить фильм на своих условиях. Картина в результате становится самым кассовым хитом 1976 года, получает 10 номинаций на премию «Оскар» и выигрывает главную награду.
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