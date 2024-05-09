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Энди Серкис расскажет историю Голлума в новом фильме по «Властелину колец»

9 мая
2024 год

Новости кино >>
9 мая 2024
Энди Серкис поставит новый фильм для Warner Bros. Discovery по «Властелину колец», который сосредоточится на Голлуме. Продюсером картины под рабочим названием «Властелин колец: Охота за Голлумом» (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum) выступит Питер Джексон, уточняет Deadline.

Энди Серкис расскажет историю Голлума в новом фильме по «Властелину колец»
фото: соцсети Энди Серкиса

Серкис не только сядет в режиссерское кресло, но и исполнит главную роль. Над сценарием трудятся Арт Папагеоргиу, автор грядущего полнометражного аниме «Война рохирримов», вместе с Филиппой Бойенс и Фрэн Уолш, работавшими над трилогией «Властелин колец» Джексона.

Ранее сообщалось, что по «Властелину колец» планируют снять еще как минимум один фильм, детали которого пока неизвестны.
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