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Только олени и мускулы спасут этот несовершенный мир: главные новости аниме за неделю

1 июня
2024 год

Новости кино >>
1 июня 2024
Очень странная девочка-олень, возвращение Бэтмена-ниндзя и нож из «Атаки титанов». Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о комедийном боевике «Дни Сакамото» или красочном трейлере второго сезона «Звездного дитя»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Только олени и мускулы спасут этот несовершенный мир: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Адепт облаков Макото СинкайСудзумэ», «Твое имя») посмотрел «Девушек-пони: Славное дерби — Начало новой эры» и остался доволен, особенно отметив режиссуру, работу со звуком и цветовой дизайн. Полный метр популярной франшизы вышел в японский прокат 24 мая и занял вторую строчку, за первый уикенд собрав 354 миллиона иен (~$2,25 миллиона).

🔘 «Бэтмен-ниндзя», про которого, казалось бы, все забыли, ожил: студия Kamikaze DougaПопсовый эпос», «Страна песков») работает над сиквелом — фильмом «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза». Темного рыцаря вновь озвучит Коити Ямадэра (Спайк из «Ковбоя Бибопа»).

🔘 Манга «Дни Сакамото», по которой только что анонсировали аниме, получит спин-офф с неожиданным названием «Выходные Сакамото» (Sakamoto Holidays) — и первый выпуск обещают уже 4 июля в сёнэн-журнале Saikyō Jump.

Только олени и мускулы спасут этот несовершенный мир: главные новости аниме за неделю

🔘 Манга «Кайна в великом снежном море», основанная на сценарии оригинального одноименного аниме, подходит к концу: последний выпуск за авторством Цутому НихэяБлейм!») окажется на страницах Monthly Shonen Sirius уже 26 июня.

🔘 Чуть раньше, 3 июня заканчивается и сэйнэн-манга «Хосино, следуй за мной!», над которой работали комик Хосино Диско и художница Макото ОдзироБессонница после школы»).

🔘 Netflix не дает покоя успех игровой адаптации «Ван-Писа», поэтому теперь в Канаде стартовали съемки сериала по «Безумному азарту». Правда, вряд ли у живых людей получится скорчить фирменные гримасы из манги (правда, японцы уже пытались).

Слушать Подкаст о «Бэтмене-ниндзя»

Кулак побеждает мрак


Магл Мэш Бёрндэд продолжает покорять/защищать мир, где отсутствие волшебных способностей карается смертным приговором. Студия A-1 PicturesПоднятие уровня в одиночку», «Работа!!») сразу обещала целиком экранизировать мангу Хадзимэ Комото «Магия и мускулы» — и вот анонсировала третий сезон. Сразу показали тизер (у нас — с русскими субтитрами).


Мэш Бёрндэд — невероятно сильный паренек, родившийся в мире, где все владеют магией, а те, кто нет, по закону лишаются жизни. Чтобы спасти себя и (приемного) отца, юноша соглашается на сделку со следствием: ему нужно окончит колдовскую школу и получит статус Избранника бога, которым отмечают самых могучих чародеев. В процессе обучения Бёрндэд многое узнает об изнанке волшебного мира — и сталкивается с силами, которые хотят уничтожить устоявшийся миропорядок. Так очень сильный парень становится надеждой колдовского мира.

Читать «Магия и мускулы» — «Гарри Поттер» с кулаками

Голевое нытье


Футбольный хит «Синяя тюрьма: Блю Лок» в преддверии второго сезона хвастает новым тизером. Студия 8bitО моем перерождении в слизь») обещает, что продолжение спокона стартует уже в октябре, а пока — неторопливая презентация знакомых (и парочки новых) героев. Это Ё Хиори и Нидзиро Нанасэ, которых озвучат молодые артисты Эйдзи Миками и Какэру Хатано.


«Блю Лок» — амбициозный проект японской футбольной ассоциации, которой надоело, что сборная плохая выступает на ЧМ. В спорткомплексе, напоминающем тюрьму-паноптикум, собрали лучших школьников-нападающих со всей страны — и в ходе сложнейших соревнований только один получит право представлять Японию на международных соревнованиях. Остальным туда дорога будет закрыта навсегда. Среди участников оказывается и Ёити Исаги — не самый физический развитый или скоростной малый, однако в экстремальных условиях он открывает в себе дар «читать игру». Посмотрим, насколько далеко он сможет зайти.

Читать «Блю Лок» — адреналиновая спортивная драма о сути и возможностях футбола

Чудеса на рогах


Потенциально самое странное аниме лета — «Олень-Каноко — проблема Коси-чан» — радует вторым трейлером, в котором происходит столько всего, что его определенно стоит увидеть (ниже — с русскими субтитрами). Делает аниме о знакомстве бывшей хулиганки Торако Коси и девочки-оленя Каноко, которая чует (!) её прошлое, студия WitСемья шпиона», «Великий притворщик»), а премьера намечена на 7 июля.


В трейлере звучат песни из опенинга и эндинга: сначала Мэгуми Хан, Саки Фудзита, Фука Идзуми и Руи Танабэ, озвучивающие главные роли, исполнят Shikairo Days («Дни оленьего цвета»), а в финале — Shika-senbei no Uta («Оленья застольная»). В команде сэйю также пополнение: Нэко Нэкоямада озвучивает Юрика Кубо (Юри из «Девушек в последнем путешествии»), Кину Танукикодзи — Рио Цутия (Юкари Цубаки из «Моей любви 999 уровня к Ямаде-куну»), а Тихару Цубамэя — Тинацу Акасаки (Касуми Мива из «Магической битвы»).

Читать Обманываться рад: красивое и непредсказуемое аниме «Великий притворщик»

Будущее за роботами


Многострадальное аниме во вселенной игры NieR: Automata легендарного Ёко Таро готовит явить второй сезон, который сначала в новостях значился как второй кур. Премьеру обещают в июле, а в качестве подтверждения намерений — новый трейлер, где можно послушать опенинг Black Box в исполнении прекрасной LiSA, наиболее известной по песням к «Истребителю демонов» и «Моей геройской академии».


События разворачиваются в будущем, когда земляне вынуждены были покинуть планету из-за механической формы жизни, которую создали пришельцы. Сбежав на Луну, человечество не оставило надежды вернуться на родину — и годы спустя посылает на Землю боевых андроидов 2B, 9S и A2.

Читать Всесильная паутина: «Аниматрица» — выставка достижений киберпанка и аниме

Время приключений?


У фёнтези-аниме «Этот мир слишком несовершенен» появился первый трейлер, радующий глаз исполинскими лягухами, а ухо — опенингом No Complete в исполнении Liyuu и эндингом Loop от дуэта NACHERRY. Детище студий PaletteЛучший в мире ассасин, переродившийся в другом мире как аристократ») и 100studioМоменты оваций») начнет выходить в эфир с 6 июля.


Никола — обычная собирательница дров из королевства Бэйл, что вечно враждует с четырьмя соседними государствами на острове Клейборн. Её вполне устраивает рутинная жизнь, пока однажды девушка не сталкивается с драконом и отважным Хагой, который странствует по свету в поисках короля. Это знакомство пробуждает в ней интерес посмотреть мир, который окажется совсем не таким, как представляла Никола.

Только олени и мускулы спасут этот несовершенный мир: главные новости аниме за неделю

Девушку озвучивает Хинаки Яно (Момоэ Саваки из «Приоритета чудо-яйца»), а Хагу — Кайто Исикава (Тобио Кагэяма из «Волейбола!!»). Режиссер — Кэй УмабикиГинтама»), а сценарист — Сёго ЯсукаваНевероятные приключения ДжоДжо»). Мангу о неисправном виртуальном мире с 2020 года пишет и рисует Масамити Сато.

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Бонус: нож-сантоку, чье лезвие из нержавеющей стали стилизовано под клинок Разведкорпуса из «Атаки титанов». Продукция не только коллекционная — можно использовать на кухне. Правда, стоит $126 — и время покупки ограничено 24 июня.

Только олени и мускулы спасут этот несовершенный мир: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Там вы можете прочитать, например, интервью с режиссером «Моего счастливого брака» или об аниме с разумными и душевными роботами.
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Только олени и мускулы спасут этот несовершенный мир: главные новости аниме за неделю фотографии
Только олени и мускулы спасут этот несовершенный мир: главные новости аниме за неделю фотографии
Только олени и мускулы спасут этот несовершенный мир: главные новости аниме за неделю фотографии
Только олени и мускулы спасут этот несовершенный мир: главные новости аниме за неделю фотографии
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