Только олени и мускулы спасут этот несовершенный мир: главные новости аниме за неделю

Очень странная девочка-олень, возвращение Бэтмена-ниндзя и нож из «Атаки титанов
». Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о комедийном боевике
«Дни Сакамото
» или красочном трейлере
второго сезона «Звездного дитя
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Адепт облаков Макото Синкай
(«Судзумэ
», «Твое имя
») посмотрел «Девушек-пони: Славное дерби — Начало новой эры»
и остался доволен, особенно отметив режиссуру, работу со звуком и цветовой дизайн. Полный метр популярной франшизы
вышел в японский прокат 24 мая и занял вторую строчку, за первый уикенд собрав 354 миллиона иен (~$2,25 миллиона).
🔘 «Бэтмен-ниндзя»
, про которого, казалось бы, все забыли, ожил: студия Kamikaze Douga
(«Попсовый эпос
», «Страна песков
») работает над сиквелом — фильмом «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза
». Темного рыцаря вновь озвучит Коити Ямадэра
(Спайк из «Ковбоя Бибопа
»).
🔘 Манга «Дни Сакамото
», по которой только что анонсировали
аниме, получит спин-офф с неожиданным названием «Выходные Сакамото
» (Sakamoto Holidays) — и первый выпуск обещают уже 4 июля в сёнэн-журнале Saikyō Jump
.
🔘 Манга «Кайна в великом снежном море»
, основанная на сценарии оригинального одноименного аниме, подходит к концу: последний выпуск за авторством Цутому Нихэя
(«Блейм!
») окажется на страницах Monthly Shonen Sirius
уже 26 июня.
🔘 Чуть раньше, 3 июня заканчивается и сэйнэн-манга «Хосино, следуй за мной!»
, над которой работали комик Хосино Диско
и художница Макото Одзиро
(«Бессонница после школы
»).
🔘 Netflix
не дает покоя успех игровой
адаптации «Ван-Писа»
, поэтому теперь в Канаде стартовали съемки сериала по «Безумному азарту»
. Правда, вряд ли у живых людей получится скорчить фирменные гримасы
из манги (правда, японцы уже пытались).
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Подкаст о «Бэтмене-ниндзя»
Кулак побеждает мрак
Магл Мэш Бёрндэд продолжает покорять/защищать мир, где отсутствие волшебных способностей карается смертным приговором. Студия A-1 Pictures
(«Поднятие уровня в одиночку
», «Работа!!
») сразу обещала целиком экранизировать мангу Хадзимэ Комото «Магия и мускулы»
— и вот анонсировала третий сезон. Сразу показали тизер (у нас — с русскими субтитрами).
Мэш Бёрндэд
— невероятно сильный паренек, родившийся в мире, где все владеют магией, а те, кто нет, по закону лишаются жизни. Чтобы спасти себя и (приемного) отца, юноша соглашается на сделку со следствием: ему нужно окончит колдовскую школу и получит статус Избранника бога, которым отмечают самых могучих чародеев. В процессе обучения Бёрндэд многое узнает об изнанке волшебного мира — и сталкивается с силами, которые хотят уничтожить устоявшийся миропорядок. Так очень сильный парень становится надеждой колдовского мира.
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«Магия и мускулы» — «Гарри Поттер» с кулаками
Голевое нытье
Футбольный хит «Синяя тюрьма: Блю Лок»
в преддверии второго сезона хвастает новым тизером. Студия 8bit
(«О моем перерождении в слизь
») обещает, что продолжение спокона
стартует уже в октябре, а пока — неторопливая презентация знакомых (и парочки новых) героев. Это Ё Хиори и Нидзиро Нанасэ, которых озвучат молодые артисты Эйдзи Миками
и Какэру Хатано
.
«Блю Лок» — амбициозный проект японской футбольной ассоциации, которой надоело, что сборная плохая выступает на ЧМ. В спорткомплексе, напоминающем тюрьму-паноптикум, собрали лучших школьников-нападающих со всей страны — и в ходе сложнейших соревнований только один получит право представлять Японию на международных соревнованиях. Остальным туда дорога будет закрыта навсегда. Среди участников оказывается и Ёити Исаги
— не самый физический развитый или скоростной малый, однако в экстремальных условиях он открывает в себе дар «читать игру». Посмотрим, насколько далеко он сможет зайти.
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«Блю Лок» — адреналиновая спортивная драма о сути и возможностях футбола
Чудеса на рогах
Потенциально самое странное аниме лета — «Олень-Каноко — проблема Коси-чан»
— радует вторым трейлером, в котором происходит столько всего, что его определенно стоит увидеть (ниже — с русскими субтитрами). Делает аниме о знакомстве бывшей хулиганки Торако Коси и девочки-оленя Каноко, которая чует (!) её прошлое, студия Wit
(«Семья шпиона
», «Великий притворщик
»), а премьера намечена на 7 июля.
В трейлере звучат песни из опенинга и эндинга: сначала Мэгуми Хан
, Саки Фудзита
, Фука Идзуми
и Руи Танабэ
, озвучивающие главные роли, исполнят Shikairo Days
(«Дни оленьего цвета»), а в финале — Shika-senbei no Uta
(«Оленья застольная»). В команде сэйю
также пополнение: Нэко Нэкоямада озвучивает Юрика Кубо
(Юри
из «Девушек в последнем путешествии
»), Кину Танукикодзи — Рио Цутия
(Юкари Цубаки
из «Моей любви 999 уровня к Ямаде-куну
»), а Тихару Цубамэя — Тинацу Акасаки
(Касуми Мива
из «Магической битвы
»).
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Обманываться рад: красивое и непредсказуемое аниме «Великий притворщик»
Будущее за роботами
Многострадальное аниме во вселенной игры NieR: Automata
легендарного Ёко Таро
готовит явить второй сезон, который сначала в новостях значился как второй кур. Премьеру обещают в июле, а в качестве подтверждения намерений — новый трейлер, где можно послушать опенинг Black Box в исполнении прекрасной LiSA
, наиболее известной по песням к «Истребителю демонов
» и «Моей геройской академии
».
События разворачиваются в будущем, когда земляне вынуждены были покинуть планету из-за механической формы жизни, которую создали пришельцы. Сбежав на Луну, человечество не оставило надежды вернуться на родину — и годы спустя посылает на Землю боевых андроидов 2B
, 9S
и A2.
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Всесильная паутина: «Аниматрица» — выставка достижений киберпанка и аниме
Время приключений?
У фёнтези-аниме «Этот мир слишком несовершенен
» появился первый трейлер, радующий глаз исполинскими лягухами, а ухо — опенингом No Complete в исполнении Liyuu
и эндингом Loop от дуэта NACHERRY
. Детище студий Palette
(«Лучший в мире ассасин, переродившийся в другом мире как аристократ
») и 100studio
(«Моменты оваций
») начнет выходить в эфир с 6 июля.
Никола — обычная собирательница дров из королевства Бэйл, что вечно враждует с четырьмя соседними государствами на острове Клейборн. Её вполне устраивает рутинная жизнь, пока однажды девушка не сталкивается с драконом и отважным Хагой, который странствует по свету в поисках короля. Это знакомство пробуждает в ней интерес посмотреть мир, который окажется совсем не таким, как представляла Никола.
Девушку озвучивает Хинаки Яно
(Момоэ Саваки
из «Приоритета чудо-яйца
»), а Хагу — Кайто Исикава
(Тобио Кагэяма
из «Волейбола!!
»). Режиссер — Кэй Умабики
(«Гинтама
»), а сценарист — Сёго Ясукава
(«Невероятные приключения ДжоДжо
»). Мангу о неисправном виртуальном мире с 2020 года пишет и рисует Масамити Сато
.
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«Шестнадцатибитная чувственность»: Как создавали эроге в 1993-м
Бонус
: нож-сантоку, чье лезвие из нержавеющей стали стилизовано под клинок Разведкорпуса из «Атаки титанов»
. Продукция не только коллекционная — можно использовать на кухне. Правда, стоит $126 — и время покупки ограничено 24 июня.
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