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Евгения Вайс и Виктор Михайлов сделают «Выбор сердца»

1 июня
2024 год

Новости кино >>
1 июня 2024
На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Выбор сердца», в которой главные роли исполнили Евгения Вайс и Виктор Михайлов. Об этом сообщает пресс-служба телеканаоа.

Евгения Вайс и Виктор Михайлов сделают «Выбор сердца»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Катя Соколова – реаниматолог в больнице. Впереди у нее долгожданная свадьба и рождение ребенка, но однажды ее будущее оказывается под угрозой из-за несчастного случая. Возвращаясь домой, Катя вступается за девушку, которую избивает мужчина, и сама оказывается травмирована. Она теряет ребенка, жених отменяет свадьбу и уходит. Катя подает заявление в полицию, но дело спускают на тормозах. «Моя героиня Катя запомнилась мне своими контрастами: насколько Катя может быть собрана, решительна и однозначна в принятии решений, спасая жизнь другому человеку. И в тоже время как уязвима и трогательна в вопросах любви в собственной жизни», — говорит Евгения Вайс.

По сюжету спустя год Катя влюбляется в бизнесмена Михаила Власова. Кажется, она наконец-то нашла свою судьбу. Михаил знакомит Катю со своей семьей – отцом и младшим братом Иваном, в котором Катя узнает человека, искалечившего ей жизнь. Теперь Катя намерена завершить начатое и добиться справедливости, чего бы ей это ни стоило.

«Основная тема проекта, по моему мнению, – тема выбора, что порой, как бы ни было сложно, его приходится делать. Так и мой герой сталкивается с выбором между братом и любимой девушкой, где оба близкие люди и ценные для Михаила, но принять решение придется все равно», — добавляет Виктор Михайлов.

Режиссером проекта выступает Павел Снисаренко. В мелодраме также сыграли Данила Краснов, Дарья Отрошко, Татьяна Бовкалова, Сергей Широчин, Андрей Сенькин, Михаил Свито и другие.
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Евгения Вайс и Виктор Михайлов сделают «Выбор сердца» фотографии
Евгения Вайс и Виктор Михайлов сделают «Выбор сердца» фотографии
Евгения Вайс и Виктор Михайлов сделают «Выбор сердца» фотографии
Евгения Вайс и Виктор Михайлов сделают «Выбор сердца» фотографии
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