Евгения Вайс и Виктор Михайлов сделают «Выбор сердца»

Главная героиня Катя Соколова – реаниматолог в больнице. Впереди у нее долгожданная свадьба и рождение ребенка, но однажды ее будущее оказывается под угрозой из-за несчастного случая. Возвращаясь домой, Катя вступается за девушку, которую избивает мужчина, и сама оказывается травмирована. Она теряет ребенка, жених отменяет свадьбу и уходит. Катя подает заявление в полицию, но дело спускают на тормозах. «Моя героиня Катя запомнилась мне своими контрастами: насколько Катя может быть собрана, решительна и однозначна в принятии решений, спасая жизнь другому человеку. И в тоже время как уязвима и трогательна в вопросах любви в собственной жизни», — говорит Евгения Вайс.
По сюжету спустя год Катя влюбляется в бизнесмена Михаила Власова. Кажется, она наконец-то нашла свою судьбу. Михаил знакомит Катю со своей семьей – отцом и младшим братом Иваном, в котором Катя узнает человека, искалечившего ей жизнь. Теперь Катя намерена завершить начатое и добиться справедливости, чего бы ей это ни стоило.
«Основная тема проекта, по моему мнению, – тема выбора, что порой, как бы ни было сложно, его приходится делать. Так и мой герой сталкивается с выбором между братом и любимой девушкой, где оба близкие люди и ценные для Михаила, но принять решение придется все равно», — добавляет Виктор Михайлов.
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