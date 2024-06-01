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Алена Апина сыграла педагога консерватории в сериале «Комбинация»

1 июня
2024 год

Новости кино >>
1 июня 2024
Завершился саратовский блок съемок сериала «Комбинация» о культовой женской поп-группе. В работе над проектом приняла участие одна из первых солисток «Комбинации» Алена Апина. Певица появится в сериале не в камео, как можно было предположить, а в роли педагога консерватории, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink, где в 2024 году состоится эксклюзивная премьера сериала.

Алена Апина сыграла педагога консерватории в сериале «Комбинация»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink


Съемки эпизодов о знакомстве участниц группы и записи дебютного альбома «Ход конем» с хитами «Белый вечер» и «Хей, мама» прошли в местах реальных событий из жизни «Комбинации». В сериале зрители увидят исторический центр, площадь Кирова, ДК «Саратов», стадион «Динамо», Саратовскую консерваторию, ротонду на набережной Волги — знаменитую локацию из клипа «Белый вечер». Съемки также проходили в соседнем городе Энгельсе, откуда на репетиции приезжала бас-гитаристка группы Ольга Ахунова (в сериале ее сыграет актриса Дарья Руденок). Одна из важных драматических сцен в сериале снималась на утесе Степана Разина.

«Один из ярких моментов съемок был на утесе, когда сжигали автомобиль главного героя. Сцена очень эмоциональная и трогательная, я не могу рассказывать детали, но она точно запомнится не только всей съемочной группе, но и зрителю. В целом повезло, что у нас получилось снять события из реальной жизни “Комбинации” в местах, где они действительно происходили, и город нам всячески в этом помогал. Мы находили яркие знаковые локации, Саратов можно назвать неотъемлемой, важной частью, сердцем сериала», — поделился режиссер Никита Власов.

Алена Апина сыграла педагога консерватории в сериале «Комбинация»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Сериал расскажет о творческом пути участниц женской поп-группы «Комбинация» в составе Татьяны Ивановой (Елизавета Базыкина), Алены Апиной (Анастасия Уколова), Ольги Ахуновой (Дарья Руденок), Юлии Козюльковой (Полина Гухман), Светланы Костюко (Татьяна Струженкова) и Нюры Ковалевой (Софья Володчинская). По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток и собирают первую в Советском Союзе женскую поп-группу, хиты которой будут звучать по всей стране.

Байопик станет первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк» («Король и Шут») и пополнит линейку Wink Originals.
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Алена Апина сыграла педагога консерватории в сериале «Комбинация» фотографии
Алена Апина сыграла педагога консерватории в сериале «Комбинация» фотографии
Алена Апина сыграла педагога консерватории в сериале «Комбинация» фотографии
Алена Апина сыграла педагога консерватории в сериале «Комбинация» фотографии
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