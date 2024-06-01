Алена Апина сыграла педагога консерватории в сериале «Комбинация»

что почитать?

В ночь с 31 мая на 1 июня, 00:20, Кино ТВ

«Неистовый»: Кто учил тебя водить?

Актёры встречались три года

«Он не нравился моим родителям»: Света Светикова о причинах расставания с Гариком Харламовым

У «Универа» появится перезапуск про новых студентов

Страшно, как в сказке: 10 пугающих историй про мифических и фольклорных персонажей

Лайфстайл

«Нам было очень тяжело вместе»: Света Светикова о романе с Андреем Чадовым

И о том, как Татьяна Навка поспособствовала их расставанию