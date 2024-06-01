Александр Дьяченко наведет порядок в приграничной глубинке в сериале «Закон тайги»

Премьера многосерийного фильма «Закон тайги» состоится 2 июня на Пятом канале. Бывший контрразведчик в исполнении Александра Дьяченко наведет порядок в приграничной глубинке.
фото: пресс-служба Пятого канала
Как сообщает пресс-служба телеканала, сюжет закручивается вокруг полковника военной контрразведки Николая Устюжанина. Из-за проваленной операции его отстраняют от работы в органах. Старый друг и сослуживец приглашает Николая возглавить лесное хозяйство в глухом приграничном районе. По дороге в лесничество неизвестные в масках совершают нападение на автомобиль главы района. Устюжанин понимает, что «скучно» ему тут не будет. Должность местного лесничего в районе считается в прямом смысле расстрельной. Некоторые предшественники Устюжанина были убиты или бесследно исчезли. Полковнику придется столкнуться с браконьерами, незаконным предпринимательством, контрабандистами, черными копателями и коррупционерами в органах власти.
«Он же ведь охраняет лесные массивы нашей родины. А там же, чего только не происходит в этом лесу. Мой герой доходит от одной стены дома до другой и уже обязательно ввязывается в какую-то схватку со злом», — добавляет Александр Дьяченко.
Появление нового человека в маленьком городе – всегда новость, особенно если это свободный мужчина. Поэтому дамы начнут охоту за его сердцем. Впрочем, Устюжанин живет по собственному нравственно-моральному кодексу и всегда ему следует, никогда не изменяет себе и любые обстоятельства, даже самые сложные, воспринимает через внутреннюю собранность, радость и оптимизм.
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