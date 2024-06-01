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Александр Дьяченко наведет порядок в приграничной глубинке в сериале «Закон тайги»

1 июня
2024 год

Новости кино >>
1 июня 2024
Премьера многосерийного фильма «Закон тайги» состоится 2 июня на Пятом канале. Бывший контрразведчик в исполнении Александра Дьяченко наведет порядок в приграничной глубинке.

Александр Дьяченко наведет порядок в приграничной глубинке в сериале «Закон тайги»
фото: пресс-служба Пятого канала

Как сообщает пресс-служба телеканала, сюжет закручивается вокруг полковника военной контрразведки Николая Устюжанина. Из-за проваленной операции его отстраняют от работы в органах. Старый друг и сослуживец приглашает Николая возглавить лесное хозяйство в глухом приграничном районе. По дороге в лесничество неизвестные в масках совершают нападение на автомобиль главы района. Устюжанин понимает, что «скучно» ему тут не будет. Должность местного лесничего в районе считается в прямом смысле расстрельной. Некоторые предшественники Устюжанина были убиты или бесследно исчезли. Полковнику придется столкнуться с браконьерами, незаконным предпринимательством, контрабандистами, черными копателями и коррупционерами в органах власти.

«Он же ведь охраняет лесные массивы нашей родины. А там же, чего только не происходит в этом лесу. Мой герой доходит от одной стены дома до другой и уже обязательно ввязывается в какую-то схватку со злом», — добавляет Александр Дьяченко.

Появление нового человека в маленьком городе – всегда новость, особенно если это свободный мужчина. Поэтому дамы начнут охоту за его сердцем. Впрочем, Устюжанин живет по собственному нравственно-моральному кодексу и всегда ему следует, никогда не изменяет себе и любые обстоятельства, даже самые сложные, воспринимает через внутреннюю собранность, радость и оптимизм.

Режиссерами проекта выступили Александр Колесник и Сергей Горбачев. В сериале также сыграли Евгения Шахнович, Елена Карпова, Евгений Тележкин, Андрей Мокеев, Богдан Гудыменко и Виталий Такс.
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Закон тайги

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Александр Дьяченко наведет порядок в приграничной глубинке в сериале «Закон тайги» фотографии
Александр Дьяченко наведет порядок в приграничной глубинке в сериале «Закон тайги» фотографии
Александр Дьяченко наведет порядок в приграничной глубинке в сериале «Закон тайги» фотографии
Александр Дьяченко наведет порядок в приграничной глубинке в сериале «Закон тайги» фотографии
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