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Алина Алексеева и Степан Девонин ради квартиры подадут на «Развод по расчету»

1 июня
2024 год

Новости кино >>
1 июня 2024

Премьера сериала Александра Назарова «Развод по расчету» о молодой паре, которая из меркантильных интересов решается на фиктивное расставание, состоится 3 июня на ТНТ. Главные роли исполнили Степан Девонин и Алина Алексеева, уточняет пресс-служба канала.

Алина Алексеева и Степан Девонин ради квартиры подадут на «Развод по расчету»
фото: пресс-служба ТНТ

Главные герои проекта – супруги Степан (Степан Девонин) и Катерина (Алина Алексеева). Уже много лет они живут в двухкомнатной квартире в хрущевке вместе с дочерью Лизой (Стефания Баушева-Муравьева) и матерью Катерины Ольгой Григорьевной (Ольга Прокофьева). Неожиданно выясняется, что у семьи есть шанс решить квартирный вопрос, да еще и за счет строительной компании, где они оба работают. Владелица фирмы Лариса (Нелли Уварова) хочет провести благотворительную акцию для матерей-одиночек и разыграть среди них десять бесплатных квартир. Столкнувшись с заманчивой перспективой получить безвозмездное жилье, пара решает быстро развестись. Тогда Катерина сможет подать заявку на участие, а получив квартиру, легко снова узаконить отношения. Однако пара не подозревает, что поддерживать легенду о разрыве не так просто, более того, фиктивный развод легко может превратиться в реальный.

В сериале также снялись Ирина Темичева, Дмитрий Белоцерковский, Вячеслав Чепурченко, Павел Артемьев, Жанна Эппле, Галина Безрук и другие. Производством проекта занималась кинокомпания «Фреш Фильм».
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Алина АлексееваПавел АртемьевСтефания Баушева-МуравьеваГалина БезрукДмитрий БелоцерковскийСтепан ДевонинАлександр Назаров (II)Ольга ПрокофьеваИрина ТемичеваНелли УвароваВячеслав ЧепурченкоЖанна Эппле
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Алина Алексеева и Степан Девонин ради квартиры подадут на «Развод по расчету» фотографии
Алина Алексеева и Степан Девонин ради квартиры подадут на «Развод по расчету» фотографии
Алина Алексеева и Степан Девонин ради квартиры подадут на «Развод по расчету» фотографии
Алина Алексеева и Степан Девонин ради квартиры подадут на «Развод по расчету» фотографии
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