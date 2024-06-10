XVIII международный фестиваль «Зеркало» объявил даты проведения

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» пройдет в этом году с 28 июня по 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
Фестиваль откроется в городе детства Андрея Тарковского – Юрьевце, на Центральной площади — масштабным концертом хора и оркестра под управлением известного дирижера Филиппа Чижевского. Двукратный обладатель театральной премии «Золотая Маска», а также международных наград Филипп Чижевский основал проект Questa Musica в 2008 году, который объединил ведущих московских музыкантов-инструменталистов и уникальный хор. Вдохновением для церемонии открытия и музыкальной программы стал культовый фильм Андрея Тарковского «Зеркало», с момента выхода на экраны которого исполняется 50 лет.
«Зеркало» сохранит формат международного киносмотра. Всего на фестивале представят порядка 80 кинокартин из более чем 15 стран мира. С этого года программным директором фестиваля вновь стал известный киновед, кинокритик и педагог Сергей Лаврентьев, стоявший у истоков смотра и отбиравший работы на первые фестивали «Зеркало». Победителей в основном конкурсе определит международное жюри, а также жители Ивановской области, которые проголосуют на бесплатных кинопоказах. Показы пройдут в 8 городах Ивановской области. Центральными площадками в Иванове станут кинотеатр «Лодзь» и Музейно-выставочный центр, а также арт-резиденция на ж/д вокзале.
Помимо международной конкурсной программы, зрителям представят традиционную программу российского кино «Свои», куда войдут самые заметные российские кинокартины последних лет. Кроме того, будут представлены специальные программы и ретроспективы. Одна из них будет посвящена 95-летию великого оператора Вадима Юсова. Полная программа фестиваля будет объявлена позднее.
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