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Елизавета Базыкина и Гоша Куценко станут ведущими XI премии АПКиТ

10 июня
2024 год

Новости кино >>
10 июня 2024
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) 13 июня объявит лауреатов своей одиннадцатой премии. Одной из пар ведущих станут Гоша Куценко и Елизавета Базыкина.

Елизавета Базыкина и Гоша Куценко станут ведущими XI премии АПКиТ
фото: АПКиТ

«Я рад присоединиться к такому большому мероприятию как XI премия АПКиТ в роли ведущего. Ведь это яркое событие стало не только кинопремией, но и площадкой для дружественного общения с моими коллегами, где мы можем вместе насладиться невероятно творческой, теплой и запоминающейся атмосферой. Поэтому благодарю АПКиТ за доверие и с нетерпением жду события индустриального масштаба», – отметил Гоша Куценко.

Также ведущими XI премии АПКиТ станут Анна Снаткина и Виктор Васильев. Подробная информация о всех претендентах на премию АПКиТ доступна в специальном проекте. Церемонию вручения наград будет транслировать Пятый канал — на сайте и в соцсетях.
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