Елизавета Базыкина и Гоша Куценко станут ведущими XI премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) 13 июня объявит лауреатов своей одиннадцатой премии. Одной из пар ведущих станут Гоша Куценко и Елизавета Базыкина.
фото: АПКиТ
«Я рад присоединиться к такому большому мероприятию как XI премия АПКиТ в роли ведущего. Ведь это яркое событие стало не только кинопремией, но и площадкой для дружественного общения с моими коллегами, где мы можем вместе насладиться невероятно творческой, теплой и запоминающейся атмосферой. Поэтому благодарю АПКиТ за доверие и с нетерпением жду события индустриального масштаба», – отметил Гоша Куценко.
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