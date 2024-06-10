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Стартовали съемки исторического детектива о русской эмиграции «Изгои» с Александром Устюговым и Оксаной Акиньшиной

10 июня
2024 год

Новости кино >>
10 июня 2024
Стартовали съемки исторического детектива о русской эмиграции «Изгои» с Александром Устюговым, Оксаной Акиньшиной, Кириллом Кяро, Вячеславом Чепурченко и Сергеем Мариным в главных ролях. В основу проекта производства компании «ВайТ Медиа» по заказу НТВ и Иви легли события начала 20-х годов XX века. Русские офицеры в эмиграции пытаются выжить в Константинополе среди таких же беженцев, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Стартовали съемки исторического детектива о русской эмиграции «Изгои» с Александром Устюговым и Оксаной Акиньшиной
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Действие разворачивается в ноябре 1920 года. Белогвардейский офицер Сергей Нератов (Александр Устюгов) прибывает из Крыма в Константинополь вместе с остатками разбитой армии Врангеля и гражданскими беженцами. Одинокий и сломленный, потерявший в революцию и Гражданскую войну абсолютно все – армия разгромлена, жена и дети погибли – Нератов становится во главе русской эмиграции. В Константинополе, с которым русские беженцы связывали надежды на спасение и свободу, их ждет холодный прием. Сергей Нератов – принципиальный русский офицер, ставящий долг и честь выше личной выгоды. Он оказывается в совершенно чуждом мире, где беженцев из России воспринимают людьми «второго сорта» – изгоями, обреченными на нищету и гибель. Но Нератов оказывается способным отстоять право своих соотечественников на достойную жизнь. Он сможет защитить от произвола русский мир.

«Мой герой, полковник Нератов, – персонаж выгоревший, потерявший в Гражданской войне Бога, Отечество, семью и самого себя. Он мертвец практически в прямом смысле, и на этой земле его не держит больше ничего. Метафорически и номинально револьверный патрон отделяет его от примирения с действительностью, и единственное, что нужно невольно оказавшемуся в эмиграции офицеру – найти револьвер. Во время подготовки к съёмкам события 1920 года под Джанкоем пришлось восстанавливать по данным из литературы и
исторических учебников, хотя экранного времени, посвященного этим противостояниям, достаточно мало. Также планируются трюки и постановочные драки, которые, надеюсь, я буду выполнять самостоятельно. Забавно, что мой персонаж должен бойко общаться по-английски, а это совсем не мой конек. Поэтому иногда возникают курьезные ситуации», — рассказывает Александр Устюгов.

Стартовали съемки исторического детектива о русской эмиграции «Изгои» с Александром Устюговым и Оксаной Акиньшиной
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В тяжелой ситуации оказываются не только офицеры Белой гвардии, но и гражданские, бежавшие от войны и не нашедшие себе места в новой постреволюционной стране. В их числе вдова русского барона Екатерина Дикова (Оксана Акиньшина), вынужденная стать девушкой легкого поведения, чтобы прокормить сына. Нератов становится свидетелем того, как её избивает турецкий сутенер Омар, и вступается за баронессу, тем самым наживая себе в Константинополе первого врага. «Изгои — это эпическая сага об исковерканных судьбах большого числа людей, целого народа. Мне интересно исследовать, как возможно человеку остаться человеком при падении на самое дно общества. А моя героиня, баронесса Дикова, проживает личную трагедию на фоне разрухи, крушения привычной жизни и, как любая женщина, спасается благодаря любви. Этим меня привлекли проект и героиня», — добавляет Оксана Акиньшина.

Понять расклад сил в Константинополе и неписаные законы, по которым вынуждены выживать русские, Нератову помогает Ремнев. Офицера Ремнева в своё время Нератов чуть не отправил под расстрел за дезертирство. Теперь Ремнев – преуспевающий жиголо, он чувствует себя в Константинополе как рыба в воде и спешит поделиться опытом с бывшим командиром. Через Ремнева Нератов узнает, что в порту организован боксерский тотализатор, и ему придется встретиться на ринге с местным чемпионом, непобедимым Кирпитом.

Съемки сериала пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку. Улицы азербайджанской столицы станут декорациями для событий, происходящих в Константинополе. На площадке работают исторические и военные консультанты.

Стартовали съемки исторического детектива о русской эмиграции «Изгои» с Александром Устюговым и Оксаной Акиньшиной
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Мы покажем начало XX века, Константинополь, где наши герои, носители одной культуры, сталкиваются с представителями других наций: турками, французами, англичанами. Персонажи попадают в обстоятельства вне своей культуры, вне своей страны, которая к тому времени была разрушена, поэтому они пытаются выжить: люди ломаются психологически, у кого-то меняются цели и приоритеты в жизни. За этим очень интересно наблюдать. На мой взгляд, эта история про русский дух. Когда человек находится в комфортных условиях длительный период, то это притупляет и в каком-то смысле разлагает его. Он становится менее подвижным с точки зрения развития и, попадая в экстремальные ситуации, может сломаться под гнетом жизненных обстоятельств. Если же у человека есть цель, отвага, то его дух силен, он способен пройти через настоящий ад. Вот и нашим героям предстоит пройти много испытаний, те, кто не сломается, сможет в итоге выжить. Ожидания от съемок в Азербайджане прекрасные: будем снимать в Старом городе, где просто потрясающая фактура, это очень впечатляет. В самом Стамбуле снимать Константинополь практически невозможно, потому что он очень осовремененный и густонаселенный. Улицы с огромным количеством людей сложно перекрывать, поэтому выбор пал на Баку», — говорит режиссер проекта Сергей Чекалов.

Автором сценария выступил Алексей Мизгирев. Продюсируют проект Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева. В сериале также снимутся Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Юлия Витрук, Алексей Варущенко, Азамат Нигманов, Лера Горин и другие.
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№ 1
Igor D.88   10.06.2024 - 15:39
За картинку, грим доволен) В этом сила исторических фильмов перед другими. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Стартовали съемки исторического детектива о русской эмиграции «Изгои» с Александром Устюговым и Оксаной Акиньшиной фотографии
Стартовали съемки исторического детектива о русской эмиграции «Изгои» с Александром Устюговым и Оксаной Акиньшиной фотографии
Стартовали съемки исторического детектива о русской эмиграции «Изгои» с Александром Устюговым и Оксаной Акиньшиной фотографии
Стартовали съемки исторического детектива о русской эмиграции «Изгои» с Александром Устюговым и Оксаной Акиньшиной фотографии
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