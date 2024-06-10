Жан Рено находит лучшего друга в трейлере фильма «Мой пингвин»

В сети появился трейлер фильма «Мой пингвин» с Жаном Рено в главной роли. Картину выпустит в российский прокат компания Global Film 19 сентября.
Фильм расскажет невероятную и трогательную историю дружбы человека и пингвина, основанную на реальных событиях. Пингвины – удивительные животные, известные своей преданностью семье. Эта история расскажет о молодом пингвиненке по имени ДинДим, отбившимся от стаи. Когда его находит убитый горем рыбак, это становится началом невероятно крепкой дружбы.
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