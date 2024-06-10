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Жан Рено находит лучшего друга в трейлере фильма «Мой пингвин»

10 июня
2024 год

Новости кино >>
10 июня 2024
В сети появился трейлер фильма «Мой пингвин» с Жаном Рено в главной роли. Картину выпустит в российский прокат компания Global Film 19 сентября.



Фильм расскажет невероятную и трогательную историю дружбы человека и пингвина, основанную на реальных событиях. Пингвины – удивительные животные, известные своей преданностью семье. Эта история расскажет о молодом пингвиненке по имени ДинДим, отбившимся от стаи. Когда его находит убитый горем рыбак, это становится началом невероятно крепкой дружбы.

Жан Рено находит лучшего друга в трейлере фильма «Мой пингвин»
фото: компания Global Film

Режиссером картины выступил Дэвид Шурманн. В фильме также сыграли Адриана Барраса, Росио Эрнандес, Николас Франселла и другие.
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Жан Рено находит лучшего друга в трейлере фильма «Мой пингвин» фотографии
Жан Рено находит лучшего друга в трейлере фильма «Мой пингвин» фотографии
Жан Рено находит лучшего друга в трейлере фильма «Мой пингвин» фотографии
Жан Рено находит лучшего друга в трейлере фильма «Мой пингвин» фотографии
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