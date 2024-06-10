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«Ничего не бойся, папа с тобой»: Павел Прилучный отчаянно пытается спасти сына в трейлере «Мужского слова»

10 июня
2024 год

Новости кино >>
10 июня 2024
В сети появился трейлер фильма Сарика Андреасяна «Мужское слово» с Павлом Прилучным в главной роли. В широкий прокат картину выпустит «Атмосфера Кино» 26 сентября.

«Мужское слово»


По сюжету после несчастного случая десятилетний Илья впадает в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата подержания жизнедеятельности — таков закон. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, что нужно подождать, но все бесполезно, ему не оставляют выбора, и он решается на отчаянный шаг. Андрей обещал сыну спасти его, и он свое мужское слово сдержит.

«Для меня этот фильм, в первую очередь, об огромной любви отца к своему ребенку. Есть общепринятое мнение, что мужчины мало вовлечены в воспитание детей. Но сейчас я вижу другую тенденцию: многие папы порой даже больше участвуют в развитии и вообще жизни ребенка, чем матери. И это не может не радовать. В нашей картине мы хотели показать, что, несмотря ни на что, нужно ждать, верить и надеяться, идти до конца, чего бы это ни стоило. Справедливость обязательно восторжествует!», – поделился Павел Прилучный.

«Ничего не бойся, папа с тобой»: Павел Прилучный отчаянно пытается спасти сына в трейлере «Мужского слова»
фото: «Атмосфера Кино»

Роли в картине также исполнили Марк Андреасян, Ирина Пегова, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Екатерина Стулова, Игорь Черневич и другие. Автором сценария выступил Сергей Волков.
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№ 1
K. K. N. (Омск)   10.06.2024 - 21:20
Лицо Мажора так и осталось. читать далее>>
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Мужское слово

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«Ничего не бойся, папа с тобой»: Павел Прилучный отчаянно пытается спасти сына в трейлере «Мужского слова» фотографии
«Ничего не бойся, папа с тобой»: Павел Прилучный отчаянно пытается спасти сына в трейлере «Мужского слова» фотографии
«Ничего не бойся, папа с тобой»: Павел Прилучный отчаянно пытается спасти сына в трейлере «Мужского слова» фотографии
«Ничего не бойся, папа с тобой»: Павел Прилучный отчаянно пытается спасти сына в трейлере «Мужского слова» фотографии
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