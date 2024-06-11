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С каждым днем «Башня Бога» всё ближе: опубликованы новый трейлер и дата премьеры второго сезона

11 июня
2024 год

Новости кино >>
11 июня 2024
Долгожданный второй сезон аниме «Башня Бога» готовится к премьере: сериал с подзаголовком «Возвращение принца» выйдет уже в июле. За производство теперь отвечает студия AnswerГолго-13», «Аниме для взрослых»), принявшая бразды правления у Telecom Animation FilmНе издевайся, Нагаторо», «Записи «Астро»). На подступах к релизу — новый трейлер!


Приключенческое фэнтези разворачивается в загадочной Башне, состоящей из сотен уровней, где каждый не уступает в размерах континенту и пронизан магическим элементом Синсу (Божественная вода). Тот, кто достигнет последнего «этажа», осуществит самое заветное желание. Юноша Баам отправляется на поиски единственной подруги Рахиль: девушка хочет добраться до вершины, чтобы увидеть звезды. По пути Баам вступает в схватку с мифическими монстрами и обзаводится друзьями, которые проходят с ним испытания. Во втором сезоне адаптируют арки «Возвращение принца» (Return of the Prince) и «Битва при Мастерской» (Workshop Battle), приоткрыв тайны устройства Башни.

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За постановку отвечают Кадзуёси ТакэутиГородской охотник: Ангельская пыль», «Бронированные воины Вотомы») и Кэй Судзуки, за дизайн персонажей — Сэйго Китадзава (ключевая анимация «Судзумэ, закрывающей двери»), Михо Танино (анимация «Атаки титанов») и Такумицу Касима. Сценарием и музыкой занимаются уже работавшие над первым сезоном Эрика ЁсидаРок-тихоня», «Тигр и кролик») и Кевин ПенкинМонолог фармацевта», «Созданный в Бездне»).Сэйю Таити Итикава (Сэйдзи Маки из «В конечном счёте я стану твоей») и Саори Хаями (Фанора Кристофль из сериала ««Ведьма и чудовище»»), озвучивающие Баама и Рахиль, также вернутся к ролям.

С каждым днем «Башня Бога» всё ближе: опубликованы новый трейлер и дата премьеры второго сезона

Сериал основан на одноименном южнокорейском вебтуне Ли Чон Хве, известного под псевдонимом SIU. В цифровом виде манхва появилась в 2010-м, а через четыре года вышла печатная версия. Первый сезон аниме стартовал в 2020 году: к этому моменту «Башня Бога» достигла международной популярности. Достижения включают в себя многочисленные награды в родной Корее, перевод на английский язык, внушительное количество мерча (одежда, коллекционные фигурки, виниловое издание саундтрека к аниме) и несколько видеоигровых адаптаций. По состоянию на 2020-й, официальный вебтун на платформе Naver собрал более 4,5 миллиардов просмотров.

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С каждым днем «Башня Бога» всё ближе: опубликованы новый трейлер и дата премьеры второго сезона фотографии
С каждым днем «Башня Бога» всё ближе: опубликованы новый трейлер и дата премьеры второго сезона фотографии
С каждым днем «Башня Бога» всё ближе: опубликованы новый трейлер и дата премьеры второго сезона фотографии
С каждым днем «Башня Бога» всё ближе: опубликованы новый трейлер и дата премьеры второго сезона фотографии
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