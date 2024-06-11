С каждым днем «Башня Бога» всё ближе: опубликованы новый трейлер и дата премьеры второго сезона

Долгожданный второй сезон аниме «Башня Бога
» готовится к премьере: сериал с подзаголовком «Возвращение принца
» выйдет уже в июле. За производство теперь отвечает студия Answer
(«Голго-13
», «Аниме для взрослых
»), принявшая бразды правления у Telecom Animation Film
(«Не издевайся, Нагаторо
», «Записи «Астро
»). На подступах к релизу — новый трейлер!
Приключенческое фэнтези разворачивается в загадочной Башне, состоящей из сотен уровней, где каждый не уступает в размерах континенту и пронизан магическим элементом Синсу (Божественная вода). Тот, кто достигнет последнего «этажа», осуществит самое заветное желание. Юноша Баам отправляется на поиски единственной подруги Рахиль: девушка хочет добраться до вершины, чтобы увидеть звезды. По пути Баам вступает в схватку с мифическими монстрами и обзаводится друзьями, которые проходят с ним испытания. Во втором сезоне адаптируют арки «Возвращение принца» (Return of the Prince) и «Битва при Мастерской» (Workshop Battle), приоткрыв тайны устройства Башни.
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За постановку отвечают Кадзуёси Такэути
(«Городской охотник: Ангельская пыль
», «Бронированные воины Вотомы
») и Кэй Судзуки
, за дизайн персонажей — Сэйго Китадзава
(ключевая анимация «Судзумэ, закрывающей двери
»), Михо Танино
(анимация «Атаки титанов
») и Такумицу Касима
. Сценарием и музыкой занимаются уже работавшие над первым сезоном Эрика Ёсида
(«Рок-тихоня
», «Тигр и кролик
») и Кевин Пенкин
(«Монолог фармацевта
», «Созданный в Бездне
»).Сэйю Таити Итикава
(Сэйдзи Маки из «В конечном счёте я стану твоей
») и Саори Хаями
(Фанора Кристофль
из сериала ««Ведьма и чудовище»
»), озвучивающие Баама и Рахиль, также вернутся к ролям.
Сериал основан на одноименном южнокорейском вебтуне Ли Чон Хве
, известного под псевдонимом SIU
. В цифровом виде манхва появилась в 2010-м, а через четыре года вышла печатная версия. Первый сезон аниме стартовал в 2020 году: к этому моменту «Башня Бога» достигла международной популярности. Достижения включают в себя многочисленные награды в родной Корее, перевод на английский язык, внушительное количество мерча (одежда, коллекционные фигурки, виниловое издание саундтрека к аниме) и несколько видеоигровых адаптаций. По состоянию на 2020-й, официальный вебтун на платформе Naver собрал более 4,5 миллиардов просмотров.
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