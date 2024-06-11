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Кристина Кучеренко и Павел Попов составят компанию Любови Аксеновой во втором сезоне драмы «Жить жизнь»

11 июня
2024 год

Новости кино >>
11 июня 2024

Кристина Кучеренко и Павел Попов присоединились к актерской команде восьмисерийного второго сезона глянцевой драмы START «Жить жизнь», чьи съемки продолжаются в данный момент. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, актриса воплотит на малом экране таинственную Софию, IT-вундеркинда с туманным прошлым, а Попову досталась роль Виктора, одиозного руководителя закрытого Клуба пикаперов, который окажется еще более жестким лидером, чем его предшественник.

Кристина Кучеренко и Павел Попов составят компанию Любови Аксеновой во втором сезоне драмы «Жить жизнь»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«"Жить жизнь" — глубокая и довольно наглядная история манипулирования, когда один человек управляет другим с помощью психологического давления и уловок. В этой теме есть вызов, в нее интересно погрузиться, именно поэтому я согласился на эту роль. Сверхзадача моего героя заключается в обретении любви. За всей мишурой, которую он транслирует через внешние проявления — повадки, поведение в обществе, одежду, — скрывается уязвленный, недолюбленный ребенок, который требует ласки и сопереживания. Виктор нуждается в этом всю свою жизнь. Мне кажется, это касается не только моего персонажа, но и вообще всех героев в этом сезоне — все хотят искренней любви и стремятся к этому», — поведал о своем персонаже Павел Попов.

Возможно, поэтому, считает актер, мотивы и методы его героя могут оказаться более человечными, чем представляется на первый взгляд. Недаром одним из его учеников станет сама Анна Богинская в исполнении Любови Аксеновой.

Кристина Кучеренко и Павел Попов составят компанию Любови Аксеновой во втором сезоне драмы «Жить жизнь»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Когда вышел первый сезон "Жить жизнь", его смотрели многие мои подруги, делились рекомендациями, но мне удалось посмотреть сериал лишь незадолго до проб. Признаюсь, посмотрела взахлеб! START абсолютно попал в точку с этим проектом, а, точнее, в сердца многих женщин, затронув актуальнейшую сегодня тему абьюза, игр в "кошки-мышки" деструктивного доминанта и жертвы. Игра актеров, продуманные нескучные диалоги, красивая жизнь, любовь — все это цепляет с первого кадра. Но позже перед зрителем раскрываются "болячки" героев, а за ними — борьба, боль, жестокость, двойные смыслы, обманы, нарциссизм, — говорит Кристина Кучеренко. — София — противоречивый персонаж. С одной стороны, она современная, умная, уверенная в себе девушка. С другой стороны, иногда она беззащитна, как слепой котенок, и ищет опору абсолютно не в тех людях. В жизни я очень позитивный и благодарный человек. И такие проекты привлекают меня в том числе возможностью оставить в них свою темную сторону. Это как в жизни: вроде поводов для слез нет, но поплакать иногда хочется. Я оставляю слезы для кино, чтобы там от души пореветь».

В продолжении сериала Аня (Аксенова) начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Но, возможно, его стоит поискать у новой знакомой Софии (Кучеренко), совсем еще юной девушки, которая так напоминает Аню в молодости. Надеясь уберечь Софию от собственных ошибок, Богинская поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым. А развивающиеся отношения с Матвеем (Роман Васильев) потребуют ответа на самый сложный вопрос, касающийся природы этих чувств.

Читать рецензию «Жить жизнь»: Абьюз-абьюз-абьюз

К своим ролям также вернулись Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Владислав Ценев, Игорь Гордин, Даниил Воробьев, Анастасия Крылова и Юлия Джулай. Режиссерское кресло второго сезона занял Михаил Вайнберг. Премьера «Жить жизнь 2» состоится эксклюзивно на START уже в этом году.
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Кристина Кучеренко и Павел Попов составят компанию Любови Аксеновой во втором сезоне драмы «Жить жизнь» фотографии
Кристина Кучеренко и Павел Попов составят компанию Любови Аксеновой во втором сезоне драмы «Жить жизнь» фотографии
Кристина Кучеренко и Павел Попов составят компанию Любови Аксеновой во втором сезоне драмы «Жить жизнь» фотографии
Кристина Кучеренко и Павел Попов составят компанию Любови Аксеновой во втором сезоне драмы «Жить жизнь» фотографии
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