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«Пришелец», «Угол наклона» и «Королевство» вошли в конкурс Фестиваля молодого кино VOICES

11 июня
2024 год

Новости кино >>
11 июня 2024
11-й Фестиваль молодого кино VOICES, который пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 7 июля, объявил конкурсную программу полного метра. В программе смотра пять фильмов российских и европейских режиссеров.

«Пришелец», «Угол наклона» и «Королевство» вошли в конкурс Фестиваля молодого кино VOICES

На фестивале VOICES состоится российская премьера фильма «Цепной пес». Французская комедийная драма (режиссер — Жан-Батист Дюран) в этом году получила премию «Сезар» в номинации «Лучший дебют». В центре сюжета провинциальные парни Дог (Антони Бажон) и Миралес (Рафаэль Кенар), с детства связанные крепкой дворовой дружбой. Мир Миралеса начинает рушиться, когда в их деревеньку приезжает девушка Эльза (Галатея Беллуджи), в которую влюбляется Дог. Появление внешнего раздражителя проверяет дружбу на прочность, а также заставляет героев повзрослеть, разобравшись с грузом прошлого. Также на фестивале в Вологодской области будет представлен еще один европейский фильм — швейцарская драма «Маятник» Сирила Шойблина. Действие картины разворачивается в небольшом швейцарском городке во второй половине XIX века. Технический прогресс кардинально меняет уклад жизни местной часовой фабрики, на которой работает девушка Жозефина (Клара Гостински). Узнав о новых принципах организации труда, она живо включается в жизнь местных анархистов и знакомится с русским мыслителем Петром Кропоткиным (Алексей Евстратов). В 1877 году он, сбежав из-под ареста в Петербурге, иммигрировал в Европу и поселился в швейцарской коммуне Ла-Шо-де-Фон. На минувшем Берлинском кинофестивале «Маятник» получил приз за лучшую режиссуру в рамках программы «Столкновения». Журнал «Кайе дю синема» включил ленту в список лучших фильмов 2023 года.

Российское полнометражное кино на фестивале будет представлено в трех ипостасях. «Угол наклона» — психологическая драма Анны Далингер и Станислава Фомичева — расскажет о буднях филиппинки Эли (Марисель Темпло), работающей няней в богатой московской семье. Получив случайную травму, героиня переосмысляет свою жизнь. На фестивале «Дух огня» лента получила приз международного конкурса «Серебряная тайга». Фильм Ивана Соснина «Пришелец» покажет мир захолустного российского поселка, в котором живет глуховатый и блаженный Алексей (Максим Стоянов), по вечерам слушающий Вселенную и отправляющий послания внеземным цивилизациям. Космическая тема в программе VOICES соседствует с бытовыми трагедиями: выпускники детского дома из фильма «Королевство» (режиссер — Татьяна Рахманова) тратят все свои деньги на аренду роскошного коттеджа. Праздник заканчивается, но подростки отказываются покидать дом, превращая его в крепость.

Кадр из фильма Королевство

"VOICES — это по-прежнему российские таланты и это всё ещё европейские голоса. С историями из французской глубинки и лауреатом французского «Сезар» за лучший дебют («Цепной пес») и анархистами с Петром Кропоткиным во главе в швейцарских Альпах, премированных за лучшую режиссуру на Берлинале («Маятник»), в конкурсе соседствуют три фильма, представляющие три разных кинематографических региона России — петербургский («Королевство»), московский («Угол наклона») и уральский («Пришелец»). В этом не было цели, чистое совпадение, как и весь конкурс — подобно маятнику времени, это скорее про бесконечный ход времени и зарождение нового кино, которое не имеет остановки, как и самое беспокойное время", — так программу смотра характеризует куратор Сергей Дешин.

Также на фестивале пройдут специальные программы, на которых представят короткометражные и полнометражные фильмы вне конкурса, кинопоказы дополнят лекции, концерты и выставочный проект. Фильм-победитель конкурсной программы по традиции выберут зрители — голосование за главный приз VOICES будет проходить после показов в вологодском кинотеатре «Ленком».
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