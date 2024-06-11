«Пришелец», «Угол наклона» и «Королевство» вошли в конкурс Фестиваля молодого кино VOICES

11-й Фестиваль молодого кино VOICES, который пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 7 июля, объявил конкурсную программу полного метра. В программе смотра пять фильмов российских и европейских режиссеров.
На фестивале VOICES состоится российская премьера фильма «Цепной пес
». Французская комедийная драма (режиссер — Жан-Батист Дюран
) в этом году получила премию «Сезар» в номинации «Лучший дебют». В центре сюжета провинциальные парни Дог (Антони Бажон
) и Миралес (Рафаэль Кенар
), с детства связанные крепкой дворовой дружбой. Мир Миралеса начинает рушиться, когда в их деревеньку приезжает девушка Эльза (Галатея Беллуджи
), в которую влюбляется Дог. Появление внешнего раздражителя проверяет дружбу на прочность, а также заставляет героев повзрослеть, разобравшись с грузом прошлого. Также на фестивале в Вологодской области будет представлен еще один европейский фильм — швейцарская драма «Маятник
» Сирила Шойблина
. Действие картины разворачивается в небольшом швейцарском городке во второй половине XIX века. Технический прогресс кардинально меняет уклад жизни местной часовой фабрики, на которой работает девушка Жозефина (Клара Гостински
). Узнав о новых принципах организации труда, она живо включается в жизнь местных анархистов и знакомится с русским мыслителем Петром Кропоткиным (Алексей Евстратов
). В 1877 году он, сбежав из-под ареста в Петербурге, иммигрировал в Европу и поселился в швейцарской коммуне Ла-Шо-де-Фон. На минувшем Берлинском кинофестивале «Маятник» получил приз за лучшую режиссуру в рамках программы «Столкновения». Журнал «Кайе дю синема» включил ленту в список лучших фильмов 2023 года.
Российское полнометражное кино на фестивале будет представлено в трех ипостасях. «Угол наклона
» — психологическая драма Анны Далингер
и Станислава Фомичева
— расскажет о буднях филиппинки Эли (Марисель Темпло
), работающей няней в богатой московской семье. Получив случайную травму, героиня переосмысляет свою жизнь. На фестивале «Дух огня» лента получила приз международного конкурса «Серебряная тайга». Фильм Ивана Соснина
«Пришелец
» покажет мир захолустного российского поселка, в котором живет глуховатый и блаженный Алексей (Максим Стоянов
), по вечерам слушающий Вселенную и отправляющий послания внеземным цивилизациям. Космическая тема в программе VOICES соседствует с бытовыми трагедиями: выпускники детского дома из фильма «Королевство
» (режиссер — Татьяна Рахманова
) тратят все свои деньги на аренду роскошного коттеджа. Праздник заканчивается, но подростки отказываются покидать дом, превращая его в крепость.
"VOICES — это по-прежнему российские таланты и это всё ещё европейские голоса. С историями из французской глубинки и лауреатом французского «Сезар» за лучший дебют («Цепной пес») и анархистами с Петром Кропоткиным во главе в швейцарских Альпах, премированных за лучшую режиссуру на Берлинале («Маятник»), в конкурсе соседствуют три фильма, представляющие три разных кинематографических региона России — петербургский («Королевство»), московский («Угол наклона») и уральский («Пришелец»). В этом не было цели, чистое совпадение, как и весь конкурс — подобно маятнику времени, это скорее про бесконечный ход времени и зарождение нового кино, которое не имеет остановки, как и самое беспокойное время"
, — так программу смотра характеризует куратор Сергей Дешин
.
Также на фестивале пройдут специальные программы, на которых представят короткометражные и полнометражные фильмы вне конкурса, кинопоказы дополнят лекции, концерты и выставочный проект. Фильм-победитель конкурсной программы по традиции выберут зрители — голосование за главный приз VOICES будет проходить после показов в вологодском кинотеатре «Ленком».
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