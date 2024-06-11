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Хэйли Беннет создает империю шампанского в трейлере «Мадам Клико»

11 июня
2024 год

Новости кино >>
11 июня 2024
Опубликованы локализованный трейлер и постер фильма «Мадам Клико», который компания Global Film выпустит в российский прокат 18 июля. Главную роль в картине исполнила Хэйли Беннет, а компанию ей составили Сэм Райли, Том Стерридж, Наташа О'Кифф, Фиби Николлс, Лео Сутер, Бен Майлз и Крис Ларкин.

«Мадам Клико»

За постановку ленты отвечал Томас Нэппер, работавший над «Колесом времени» и сотрудничавший в качестве помощника режиссера с Джо Райтом на фильмах «Гордость и предубеждение» и «Искупление». Райт выступил продюсером «Мадама Клико». Основой для сценария послужило произведение Тилар Маццео, которая долгое время изучала историю Франции и все аспекты жизни дома Клико. Книга получила широкое признание и стала мировым бестселлером.

По сюжету Барбе-Николь Клико, потерявшей горячо любимого мужа, пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. И все же обычная женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой еще при жизни. По сей день, спустя более чем два века, «Вдова Клико» является почетным гостем каждого светского раута.

Хэйли Беннет создает империю шампанского в трейлере «Мадам Клико»
фото: пресс-служба компании Global Film

По словам Хэйли Беннет, «Клико была одной из первых женщин-бизнесменов не только во Франции, но и в Европе. Прочитав книгу Тилар Маццео, я очень прониклась историей этой женщины. Я считаю, что она раскрыла свой талант пережив трагедию, которая случилась с ее супругом. Вдова Клико была не только гением маркетинга, но и настоящей контрабандисткой! Это было очень смело для женщины в то время. Её могли повесить, но она все-таки перевозила своё вино во время Наполеоновской войны через закрытые границы».

Чтобы передать дух того времени, а речь идет о начале 19 века, и приблизить зрителей к искусству виноделия, съемочная команда отправилась во Францию. Работа в основном проходила в Бургундии, в историческом Шато де Берю, с его живописными виноградниками и большим особняком, который заменил настоящий Верзи, дом Клико. Именно там родилось всемирно известное шампанское Veuve Clicquot. И именно там актерский состав и съемочная группа получила уникальное представление о жизни Клико и её винодельческой империи. Финальные сцены фильма были сняты в Реймсе, в сердце Шампани.

Хэйли Беннет создает империю шампанского в трейлере «Мадам Клико»
фото: пресс-служба компании Global Film

«Когда я впервые прочитал сценарий, написанный талантливой Эрин Дигнам, меня сразу поразила эта история. "Мадам Клико" – это хроника рождения предпринимательской силы. Барба-Николь была особенной женщиной. Ее характер можно описать двумя словами: дерзкая и умная. Она нашла способ создать не только один из величайших сортов шампанского, но и смогла отправить его через военную блокаду в другие страны. В нашем фильме мы сосредоточились на ее работе и преданности своим виноградникам», — отметил Нэппер.

Впервые «Мадам Клико» представили публике на Международном кинофестивале в Торонто в 2023 году. Рейтинг ленты по оценкам критиков на Rotten Tomatoes составил 100%.
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Хэйли Беннет создает империю шампанского в трейлере «Мадам Клико» фотографии
Хэйли Беннет создает империю шампанского в трейлере «Мадам Клико» фотографии
Хэйли Беннет создает империю шампанского в трейлере «Мадам Клико» фотографии
Хэйли Беннет создает империю шампанского в трейлере «Мадам Клико» фотографии
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