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В России пройдет фестиваль «Лето Premier»

11 июня
2024 год

Новости кино >>
11 июня 2024
Онлайн-кинотеатр Premier проведет всероссийский фестиваль «Лето Premier». Согласно пресс-службе платформы, в течение всего лета жители разных городов России смогут посетить киносмотр, который стартует уже в начале июля.

Россиян ожидают развлекательные мероприятия в самых неожиданных локациях родных и туристических городов – на улицах, крышах и даже в заповедниках, где пройдут лекции, кавер-шоу, творческие встречи с создателями любимого кино и показы фильмов и сериалов. Premier покажет такие сериалы, как «Мир! Дружба! Жвачка!», «Территория», «Эпидемия» и «Красный 5». В фестивальной программе также новые проекты онлайн-кинотеатра, премьеры которых состоятся этим летом.

В России пройдет фестиваль «Лето Premier»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Киносмотр пройдет в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Сочи, Анапе, Геленджике, Пятигорске, Кисловодске, Екатеринбурге, Красноярске, Томске, Владивостоке и других городах. Для самых активных посетителей предусмотрены призы. Зрители, которые пройдут все площадки в своем городе, получат подарки и уникальный секретный приз для самых преданных поклонников российского кинематографа.

Один из городов проведения фестиваля зрители выберут сами, если проголосуют в официальном сообществе «Лето Premier» в VK. В городе-победителе будут выбраны наиболее оригинальные площадки – от крыш заброшенных зданий до подземных парковок.
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