Персонажи Корнея Чуковского обретут собственную киновселенную

Герои Корнея Ивановича Чуковского обретут фэнтезийную киновселенную. Это стало возможно благодаря тому, что права на экранизацию произведений знаменитого детского писаетля приобрела продюсерская компания «Яр&Ко», основанная Нелли Яраловой в 2022 году. В ее планах — съемки полнометражного фильма. Об этом сообщает пресс-служба будущей картины.
фото: пресс-служба фильма
По словам Нелли Яраловой, «в России каждый знает Мойдодыра, Тараканище, Крокодила. Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского, в каком-то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина. А еще Чуковский очень тонко чувствовал психологию детей и родителей, терпеть не мог искусственную сентиментальность в детской литературе, в итоге его произведения задевают что-то сокровенно детское, что есть в глубине души каждого из нас. Поэтому, когда Сергей Агеев пришел с идеей объединить разных персонажей Чуковского в одной истории, я с готовностью взялась за эту амбициозную задачу».
Сопродюсерами фильма выступят Сергей Агеев и основатели маркетингового агентства КИНОБЮРО Нина Димитрова и Ольга Агеева, а над сценарием работает Олег Маловичко.
«Быть частью этого проекта и работать в удивительном мире, созданном одним их самых значительных авторов детской литературы – большая честь и огромный вызов для меня и для всех участников проекта. Ставшее неоспоримой классикой творчество Корнея Чуковского – один из столпов национальной культуры, это первое, что мы слышим в детстве от родителей, и первое, что читаем детям, став родителями, оно определяет нас и то, каким мы видим мир. Современные технические возможности позволяют нам перенести этот мир на экран масштабно и убедительно, ведь кажется, и нам, и нашим детям сейчас это особенно нужно», — прокомментировал Олег Маловичко.
В настоящий момент семейный приключенческий фильм, который объединит любимых персонажей Чуковского, находится на этапе девелопмента.
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