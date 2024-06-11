НА ПМЭФ состоялась дискуссия о кинодистрибуции в страны БРИКС

В рамках Петербургского международного экономического форума 8 июня состоялась дискуссия, посвященная кинодистрибуции стран БРИКС. Среди спикеров панели – создатели Ассоциации женщин-кинопродюсеров WRAP Катерина Михайлова («Вега Фильм»), Тамара Богданова («Кино Культ») и Полина Шлихт («Монументал Пикчерс», «Монументал Вижн), а также ведущие дистрибуторы Анастасия Корчагина («Арт Пикчерс Дистрибьюшн»), Максим Рогальский («Наше Кино»), кинопродюсеры Сарфараз Алам (Индия), Карина Миа Сатлыкова (Kunay Film, Турция), Ольга Леснова («ВЕСНА ФИЛЬМС»). Модератором встречи выступил главный редактор Кино-Театр.РуЖан Просянов.
фото: пресс-служба дискуссии
Среди затронутых в ходе обсуждения тем: изменение ключевых направлений дистрибуции российского контента, выход отечественных кинокартин на рынок БРИКС+, государственная поддержка кинопроектов, подписание соглашений между Россией и странами БРИКС, особенности локализации контента, проблемы копродукционных проектов и многое другое. Всеми спикерами была обозначена важность поддержки копродукционных проектов на государственном уровне – чему должны способствовать соглашения, подписанные между Россией и странами-членами БРИКС+, а также необходимость создания универсальных историй, понятных не только жителям одной конкретной страны, но всему миру. Особенное значение в этом ключе приобретает сценарный цех – а продюсер, который сделает из хорошего межкультурного сценария большое кино, преуспеет.
Анастасия Корчагина – За последние два года сильно изменился медиарынок, ушли мейджоры. Особенно это коснулось нашего холдинга, каналы СТС и РЕН показывали большое количество мейджорского контента. В связи с нехваткой контента, в первую очередь кино, вырос интерес к контенту стран БРИКС, в особенности к Китаю. Например, фильм «Король неба» собрал на СТС в прайм долю 11% – что в несколько раз выше доли канала в этот день.
К латиноамериканскому контенту интерес растет – на Wink выходила экранизация сериала «Богатые тоже плачут», которая попала в топ-20 самых просматриваемых.
В дистрибуции контента со странами БРИКС работаем очень давно, хочу отметить громкие кейсы продажи контента в Китай: продажа фильма «Притяжение», где сумма сделки составила более $2,5 млн. Фильм «Лед» заработал более $2,7 млн в местном прокате, что для иностранного фильма хорошие сборы. С Бразилией у нас плотное сотрудничество, и мы постоянно развиваем отношения, в Бразилию среди прочего продавали «Лед», «Притяжение», «Вторжение». В 2024 году в ОАЭ был прокат новой части «Лед-3».
Ежегодно посещаем около семи-восьми телевизионных и кинорынков в разных странах, в том числе при поддержке РОСКИНО.
фото: пресс-служба дискуссии
Максим Рогальский – Россия – намного более открытый рынок для китайцев, чем Китай – для российского контента. Сейчас пробиться на рынок Китая практически невозможно. После пандемии они сами производят много качественного контента. Фильмы «Лед» и «Притяжение» относительно неплохо заработали, но это все равно мало на фоне тех цифр, которые показывает в прокате местный контент.
Контент стран БРИКС, востребованный в России – это в основном анимация, фильмы ужасов, а также – небольшая ниша – авторские фильмы, стабильные участники крупнейших мировых фестивалей.
«Коты Эрмитажа» (проект «Наше кино») в прошлом году вышел в прокат в более чем 40 странах. Все это про поиск универсальных ценностей – дружба, любовь, взаимовыручка. Над локализацией всегда работает местный прокатчик, и продюсер в это не вмешивается. Мы не ограничиваем дистрибуторов в креативе, им виднее, они находятся на своем рынке.
Фильм «Непослушная» тоже вышел в прокат на многих рынках (Тайвань, Гонконг, Вьетнам, на следующей неделе премьера в Бразилии).
Самый большой вызов – сделать большое зрительское кино, которое будет интересно в любой стране. Тот, кто вычислит эту формулу, преуспеет.
Полина Шлихт – Изначально компания «Монументал Вижн» была создана для копродукции проектов с ныне недружественными странами – это Штаты, страны Европы. Мы перепрофилировались и сейчас на разных стадиях девелопмента у нас фильмы в копродукции с Камеруном, с Индией, с Египтом.
Чем больше мы будем делать новых проектов в копродукции с изначально для нас непривычными и новыми странами, тем больше в какой-то момент это будет институционализировано и формализовано.
Внутри WRAP – Ассоциации женщин-кинопродюсеров – мы планируем запустить отдельное направление по дистрибуции внутри стран БРИКС и наоборот, контента БРИКС в Россию.
фото: пресс-служба дискуссии
Карина Миа Сатлыкова – Турецкий рынок хорошо развивается: он занимал долгое время второе место по экспорту, сейчас на третьем, но при этом силу увеличивает. Kunay Film сейчас занимается производством российского хита «Холоп» в Турции, и у нас большие надежды на его экспорт уже как турецкого контента, с турецкими актерами.
В ближайший месяц в Турции выйдет четыре больших российских проекта в прокат, этим тоже занимается Kunay Film. «Сто лет тому вперед» стартует в турецком прокате 28 июня.
Мы с Полиной Шлихт работаем над созданием турецкого фильма, но по российским классическим произведениям, и верим, что это может принести хороший результат. Турки являются большими поклонниками и Достоевского, и Чехова.
Ольга Леснова - В рамках последнего Каннского кинорынка компания «Весна Фильмс» подписала соглашение о копродукции с индийской компанией Content Flow Films. По соглашению мы финансируем производство 50/50, в том числе делаем совместный девелопмент, что позволяет сделать проект ориентированным на территорию не только одной страны, внедрив культурные коды в историю. Таким образом уже на базе сценария мы внедряем элементы, которые актуальны для кинопроката в России и в Индии. Например, наш первый фильм расскажет историю молодой пары (она — русская, он — индус), которая приезжает в Индию из России чтобы шумно и весело отметить свадьбу. Фильм покажет столкновение культур и менталитетов создаст множество комических и трогательных ситуаций.
Аналогичное соглашение о совместном производстве готовим к подписанию с бразильской продюсерской компанией.
Создавая подобные ко-продукции мы открываем новые рынки для плодотворного эффективного сотрудничества.
Было бы здорово создать платформу, на которой можно бы было обмениваться профессиональными идеями, в том числе сценарными, с зарубежными коллегами из БРИКС.
фото: пресс-служба дискуссии
Катерина Михайлова – Любые копродукционные проекты – большая и долгая работа. Отношения не возникают в течение одного кинорынка, это коммуникация, которая строится годами. Это в первую очередь человеческие отношения, которые подкрепляются соглашениями.
Если мы говорим про Индию, рекомендую посещать Film Bazaar – индийский кинорынок. Между Россией и Индией подписано соглашение, что дает право на соискание господдержки для российской компании. С Бразилией пока такого соглашения нет – заключение подобного соглашения необходимо для государственной поддержки копродукции. Индия, Турция, Бразилия – это те страны, с кем у нас есть очень схожий менталитет. Неслучайно индийские фильмы и бразильские сериалы в прошлом, а турецкие - в настоящем, пользуются большой любовью отечественного зрителя.
Собственный пример копродукции с Индией – семейное кино о мальчике, который во время пандемии потерял папу, и собаке, которая ищет приют – роуд-муви в Гималаях.
Что касается кинопроизводства в Индии, там отлично развита система рибейтов – каждая провинция имеет свой фонд рибейтов, что делает съемки в этой стране привлекательными. Например, отдельные регионы готовы закрыть до $400 тыс и до 40% бюджета фильма.
Я выступила сопродюсером фильма Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви», который был снят в Индии (Варанаси) – но этот кейс нельзя считать копродукцией в полном смысле, это использование сервисной компании на территории Индии, сервисные услуги по съемкам внутри страны, которые были оказаны на высшем уровне.
Вместе с индийским продюсером Сарфаразом Аламом мы работаем над проектом «Корова». Самое главное в таких проектах – сценарная группа, в которой должны быть люди, которые привнесут в сценарий вещи, понятные как зрителям в России, так и в Индии.
Сценарная лаборатория – то, что могло бы усилить копродукционные проекты. Совместная работа российских и иностранных сценаристов под руководством продюсеров.
фото: пресс-служба дискуссии
Тамара Богданова – Хочу выразить благодарность нашему партнеру Росконгресс за ежегодную традиционную встречу на ПМЭФ. Ровно год назад мы объявили о создании Ассоциации женщин-кинопродюсеров WRAP, а также о наборе первой бесплатной лаборатории для кинопродюсеров и их проектов. В будущем году мы сделаем новый набор, и будем рады увидеть среди участников копродукционные проекты и сценарии международных фильмов СНГ, стран БРИКС. Наш фокус как Ассоциации в целом направлен на поиск взаимоотношений в создании и продвижении совместного контента со странами СНГ, БРИКС. Помимо копродукции в планах охватить также дистрибуцию – в том числе помогать авторскому кино найти своего зрителя на международных площадках.
Сарфараз Алам — Среди проблем копродукции Россия-Индия можно выделить следующие: страх языкового барьера; ожидание проявления инициативы с другой стороны – каждая думает, что финансово вложиться должна другая. Вопрос надо решать на государственном уровне. Индия на федеральном уровне готова давать рибейт – до 40% и миллиона долларов. Россия же пока на федеральном уровне не дает рибейтов, поэтому многие индийские кинематографисты, которые хотят снимать в России, пока этого не делают. В Индии думают, что, раз Болливуд имел такую бешеную популярность здесь, то все индийские фильмы должны иметь большой бокс-офис, но пока такого нет. Самый большой бокс-офис индийского фильма в России – 50 тысяч долларов.
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