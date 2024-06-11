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Юлия Волкова и Виктор Логинов снимаются в психологической драме «Вера»

11 июня
2024 год

Новости кино >>
11 июня 2024

Стартовали съемки четырехсерийной психологической драмы «Вера» с Юлией Волковой и Виктором Логиновым, который предстанет в нетипичной драматической роли. Мини-сериал с элементами детектива и триллера станет частью линейки проектов собственного производства ТВ-3, уточняет пресс-служба телеканала.

Юлия Волкова и Виктор Логинов снимаются в психологической драме «Вера»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По словам Виктора Логинова, «в таких неоднозначных мирах, где сами герои ни в чем не уверены, как правило, есть что играть. А это самое важное для актера. На мой взгляд, "Вера" – это хоть и небольшой по продолжительности проект, но он будет держать зрителя в напряжении от первой до последней минуты».

По сюжету много лет назад в семье Веры произошла трагедия – неизвестный похитил ее маленькую дочь Катю и потребовал выкуп, однако возвращать малышку живой не собирался. С тех пор женщина так и не смогла оправиться – она каждый год отмечает день рождения дочери, с помощью искусственного интеллекта даже создала снимок, как бы Катя выглядела сейчас, в свои 18 лет. Муж Петр считает все это бессмысленным ритуалом, да и с женой их давно уже связывает только общий бизнес. Несмотря ни на что, героиня надеется на чудо, которое вернет ее Катю, и вдруг видит на улице девушку, будто сошедшую с того самого снимка.

Юлия Волкова и Виктор Логинов снимаются в психологической драме «Вера»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«Я очень люблю психологические триллеры, детективы и часто в них снимаюсь. Конечно, каждый раз пропускаю эти сюжеты через себя, спрашивая, а как бы я поступила? Моя героиня Вера сложная: где-то нежная, где-то одержимая, но при этом любящая и доверчивая. В нашем сериале много моментов, где можно узнать себя. Я тоже мать, поэтому мне понятны контроль, где-то и гиперконтроль, любовь к своему ребенку, желание его оберегать, бороться за него. Это очень честная история, которая, я уверена, откликнется зрителю», — считает Юлия Волкова.

Режиссерское кресло сериала занял Гарик Петросян. В кадре компанию Волковой и Логинову составят Афина Лукиди, Ирина Темичева, Константин Майоров и Вячеслав Морозов. Съемки проходят в Москве: в специально отстроенных декорациях и на натуре. Премьеру следует ожидать на ТВ-3 в новом телесезоне.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   11.06.2024 - 19:10
Даже комику Логинову не хочется играть клоунов всю жизнь. Джим Керри ушел потом в драмы, Бен Стиллер, Стив Кэррол. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Юлия Волкова и Виктор Логинов снимаются в психологической драме «Вера» фотографии
Юлия Волкова и Виктор Логинов снимаются в психологической драме «Вера» фотографии
Юлия Волкова и Виктор Логинов снимаются в психологической драме «Вера» фотографии
Юлия Волкова и Виктор Логинов снимаются в психологической драме «Вера» фотографии
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