Марина Маняхина провела «Тест на материнство»

По сюжету Вера Никитина неожиданно узнает, что ее дочь Ира ей не родная. Оказывается, 14 лет назад двух девочек перепутали в роддоме. Вера начинает поиски своей биологической дочери и находит информацию о трех подростках, которые родились в один день. Героиня полна решимости добраться до истины и с трудом уговаривает матерей девочек сдать ДНК-тест. Женщине удается найти свою дочь в семье Коломиных. Теперь ей и перепутанным девочкам предстоит пройти нелегкий путь, чтобы обрести счастье.
«Моя героиня – открытая, искренняя, чуткая и совершенно бескорыстная. Ради семьи готова пожертвовать даже своей карьерой. Но, несмотря на свою мягкость, невероятно волевая и стойкая натура, способная добиться правды», — рассказала Марина Маняхина.
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