Софья Синицына, Алена Бабенко и Сергей Астахов раскроют тайны «За семью печатями» 17 июня

анонс

Антон Хабаров займется расследованием «Дела сирот» в середине июня

Марина Маняхина провела «Тест на материнство»

Съемки мини-сериала с элементами детектива и триллера проходят в Москве

Юлия Волкова и Виктор Логинов снимаются в психологической драме «Вера»

11 июня

НА ПМЭФ состоялась дискуссия о кинодистрибуции в страны БРИКС

Спикеры обсудили изменение ключевых направлений дистрибуции российского контента, выход отечественных кинокартин на рынок БРИКС+ и многое другое