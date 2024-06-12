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Софья Синицына, Алена Бабенко и Сергей Астахов раскроют тайны «За семью печатями» 17 июня

12 июня
2024 год

Новости кино >>
12 июня 2024
На «России» 17 июня в 21:20 состоится премьера детективной мелодрамы Романа Просвирнина и Андрея Селиванова «За семью печатями». Согласно пресс-службе телеканала, в сериале сыграли Софья Синицына, Алена Бабенко, Владислав Ветров, Сергей Астахов, Владимир Фекленко, Никита Тезин, Екатерина Данилова, Артем Крылов, Павел Кузьмин, Руслан Ягудин и Полина Айнутдинова.

Софья Синицына, Алена Бабенко и Сергей Астахов раскроют тайны «За семью печатями» 17 июня
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам режиссера Романа Просвирнина, «этот сериал, в первую очередь, о семейных ценностях, об обретении семьи. Это касается и главной героини Кристины, и ее вновь возникших "близких" родственников. Никакой семьи там по факту нет, каждый существует отдельно, и у всех есть своя алчная цель. А с появлением Кристины этот змеиный клубок выплескивает на нее свои пороки, ведь главная идея – не позволить ей получить наследство. Во время съемочного процесса было довольно интересно наблюдать, как качественно меняются герои, а криминальные перипетии и Ростовский южный колорит добавляли остроты в поисках и обретении героями тепла и любви друг к другу».

По сюжету в детстве Кристина (Синицына) переживает гибель родителей. Ее старшая сестра Анна Сафонова (Бабенко) становится главой семьи и принимает решение отдать Кристину в детский дом. Спустя годы, надеясь получить прощение, Анна появляется в жизни сестры и переворачивает все с ног на голову. Она делает Кристину единственной наследницей всего состояния Сафоновых, а сама выбрасывается из окна. С этого момента многочисленные родственники Кристины вступают в борьбу за ее деньги и благосклонность. Девушка не подозревает, кому из своих «чужих» родных она может доверять, а кого должна опасаться. Ей предстоит встать во главе семейного бизнеса, простить родственников и выяснить, какие тайны скрываются за стенами роскошного особняка.

Софья Синицына, Алена Бабенко и Сергей Астахов раскроют тайны «За семью печатями» 17 июня
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Мне сложно раскрывать какие-то детали, потому что, когда снимаешь детектив, есть вещи сюжетообразующие, о которых не принято говорить. Все равно, что сказать: убийца – шофер. Мне просто интересно рассказать зрителю о человеке в определенных обстоятельствах. Мой персонаж – не отрицательный парень. Я играю любовника героини Алены Бабенко. У нас с ней уже есть подобный опыт: мы вместе играли в спектаклях театра "Современник", где тоже находились в близких отношениях. Очень приятно работать с человеком, которого хорошо знаешь, уважаешь и любишь его творчество. Это уже полработы, когда ты знаком с партнером. Очень ценю такие моменты», — говорит Владислав Ветров.

За визуальную составляющую отвечают оператор Максим Мосин и художник-постановщик Илья Широков. Сценарий написала Анастасия Касумова.

«За семью печатями»


«Мой герой – человек, потерявший свою семью. Это произошло до начала повествования, и зритель узнает его историю из флешбэков. Он всеми силами пытается найти любовь и находит ее в лице замечательной девочки Сони – героини Полины Айнутдиновой. Полина играет дочь Кристины, в которую влюбляется мой Гриша. Он надежный, важный, на него можно положиться. Мне кажется, он такой удобный для женщины вариант. По сюжету мой герой берет на себя ответственность за маленькую Соню – часто с ней гуляет, придумывает разные игры. Мне это знакомо, потому что я и сам отец девочки. А удастся ли Грише создать семью с Кристиной и Соней, узнаете сами», — рассказал Владимир Фекленко.
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Софья Синицына и Алена Бабенко сыграют сестер
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Софья Синицына, Алена Бабенко и Сергей Астахов раскроют тайны «За семью печатями» 17 июня фотографии
Софья Синицына, Алена Бабенко и Сергей Астахов раскроют тайны «За семью печатями» 17 июня фотографии
Софья Синицына, Алена Бабенко и Сергей Астахов раскроют тайны «За семью печатями» 17 июня фотографии
Софья Синицына, Алена Бабенко и Сергей Астахов раскроют тайны «За семью печатями» 17 июня фотографии
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