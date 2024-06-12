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Антон Хабаров займется расследованием «Дела сирот» в середине июня

12 июня
2024 год

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12 июня 2024

На НТВ 17 июня в 20:00 состоится премьера десятисерийного третьего сезона исторического детектива «Алекс Лютый» с подзаголовком «Дело сирот», чье действие развернется в 1976 году вокруг подполковника КГБ Андрея Елисеева, которому предстоит перенестись на 35 лет назад и расследовать дело об исчезновении детей. Главные роли в сериале исполнили Антон Хабаров, Екатерина Олькина, Эмилия Спивак и Владимир Ярош, уточняет пресс-служба телеканала.

Антон Хабаров займется расследованием «Дела сирот» в середине июня
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«В основе нового сезона лежит реальная история. Она произошла в 1942 году: были уничтожены 214 воспитанников Ейского детского дома. Ребята жили в Симферополе, а потом их эвакуировали в Ейск – надеялись, что там никто не тронет. Но пришли нацисты и решили испытать на детях-инвалидах "газваген" – мобильную газовую камеру. Там были дети из разных стран, это массовое убийство. Вот такая трагичная история. Когда я готовился к роли Елисеева, мне из Ейска прислали книгу "От имени погибших" Леонида Дворникова – выжившего в той страшной трагедии и описавшего все те ужасы, что пережили дети, — рассказывает Антон Хабаров. — Играть следователя очень сложно. Он может быть каким угодно, часто это функциональная роль без развития. Нужно наполнить ее жизнью. В новом сезоне у моего персонажа тяжелый период – они с супругой на грани развода. Кто это пережил, знает, что это ад. Елисеев любит жену, и она его любит, но жить вместе они не могут. Нереально давать родным тепло и трудиться на работе, которая поглощает полностью. Дети постоянно в опасности, поступают какие-то угрозы семье. В общем, это довольно стандартная история, которая используется в детективах. Но это очень по-новому раскрывает героя».

По сюжету после самоубийства бывшего руководителя айнзацгруппы СС Манкевича подполковник Андрей Елисеев (Хабаров) берется за розыск военных преступников из его группы. Распутывая цепь загадочных событий прошлого и настоящего, Елисеев выясняет, что в августе 1941-го отряд карателей Манкевича располагался в здании музея. Там же пряталась группа ребят из детского дома, брошенная при эвакуации. После соседства с отрядом Манкевича дети исчезли. При помощи секретного архива Алекса Лютого Елисеев узнает, кто входил в состав отряда Манкевича. Но все оставшиеся в живых члены отряда гибнут при загадочных обстоятельствах. Тем временем У Веры Гришиной (Олькина), напарницы Елисеева, завязываются новые отношения, а вот сам главный герой и его супруга Мария (Спивак) переживают непростые времена.

«Алекс Лютый. Дело сирот»


«В новом сезоне зрителей ждет продолжение истории взаимоотношений моей героини Марии с Елисеевым. Такое же непростое, с разными поворотами, взлетами и падениями. То, через что проходит Мария Елисеева, знакомо многим женщинам: муж увлечен больше делом и профессией, чем семьей, и женщин это задевает и ранит. Им хочется внимания, тепла, и они начинают добиваться этого различными способами, которые, в свою очередь, ранят мужчин. Возникает какой-то порочный круг отсутствия взаимопонимания между двумя людьми. Они совершают ошибки, которые потом сложно прощать, становится непросто эти отношения реанимировать, спасти и возродить», — говорит Эмилия Спивак.

Съемки «Дела сирот» прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам режиссера Владимира Нахабцева, «главная сложность заключалась в том, что нам нужно было снять город 1976 года. А его, как вы понимаете, нет. Поэтому мы его снимали монтажно, в разных местах, где остались советские здания. Мы избрали за основу стиль советского конструктивизма семидесятых годов, белые угловатые дома. Мы нашли такие места, советские машины и массовку».
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№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   12.06.2024 - 16:24
Отлично! Это мы смотрим! читать далее>>
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