Николь Кидман и Сандра Буллок снова займутся «Практической магией»

«Практическая магия
» Гриффина Данна
получит сиквел. По информации THR
, Николь Кидман
и Сандра Буллок
вернутся к своим ролям.
В мистической ленте 1998 года, основанной на книге Элис Хоффман, звезды сыграли двух сестер-ведьм, проживающих с тетушками. В городе их не любят, опасаясь их колдовских чар, да и девушки давно хотят избавиться от своего таланта и стать нормальными людьми, устроить свою жизнь, завести семью. Но древнее проклятие не дает им заскучать, а связи с обычными людьми доводят до исступления и превращают в настоящих разъяренных фурий.
Над сценарием продолжения, задуманного студией Warner Bros., корпит Акива Голдсман
, работавший над оригиналом. Пять лет назад сообщалось
, что для стримингового сервиса HBO Max готовят десятисерийный приквел «Правила магии» о Фрэнни, Джете и Винсенте Оуэнсе, живущих в Нью-Йорке 1960-х.
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