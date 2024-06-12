Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Николь Кидман и Сандра Буллок снова займутся «Практической магией»

12 июня
2024 год

Новости кино >>
12 июня 2024
«Практическая магия» Гриффина Данна получит сиквел. По информации THR, Николь Кидман и Сандра Буллок вернутся к своим ролям.

Николь Кидман и Сандра Буллок снова займутся «Практической магией»

В мистической ленте 1998 года, основанной на книге Элис Хоффман, звезды сыграли двух сестер-ведьм, проживающих с тетушками. В городе их не любят, опасаясь их колдовских чар, да и девушки давно хотят избавиться от своего таланта и стать нормальными людьми, устроить свою жизнь, завести семью. Но древнее проклятие не дает им заскучать, а связи с обычными людьми доводят до исступления и превращают в настоящих разъяренных фурий.

Над сценарием продолжения, задуманного студией Warner Bros., корпит Акива Голдсман, работавший над оригиналом. Пять лет назад сообщалось, что для стримингового сервиса HBO Max готовят десятисерийный приквел «Правила магии» о Фрэнни, Джете и Винсенте Оуэнсе, живущих в Нью-Йорке 1960-х.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   12.06.2024 - 17:21
До чего похоже на "Иствикские ведьмы" (1987). Отличия в сценарии конечно же есть, но все же. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Практическая магия» получит многосерийный приквел
персоны
Сандра БуллокАкива ГолдсманГриффин ДаннНиколь Кидман
фильмы
Практическая магия

анонс

Скорбим

Гала Самойлова
11 июня ушла из жизни актриса Гала Самойлова.
Альбертс Белс
11 июня ушёл из жизни писатель, сценарист Альбертс Белс.
Николай Исполатов
10 июня ушёл из жизни актёр Николай Исполатов.
Юрий Кондратьев
10 июня ушёл из жизни актёр Юрий Кондратьев.

День рождения >>

Алексей Барабаш
Алиса Гребенщикова
Александр Дьяченко
Алексей Коряков
Роман Маякин
Ёдгар Сагдиев
Пётр Скворцов
Александр Сластин
Олег Филипчик
Николь Берже
Марио Касас
ДиДжей Куаллс
Уильям Ландигэн
Джейсон Мьюз
Фрэнсис О'Коннор
Нора Чирнер
все родившиеся 12 июня >>

Афиша кино >>

Вторая жизнь Гарольда Фрая
драма, экранизация
Великобритания, 2023
Игра королевы
драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2023
Хозяин Алтайских гор
фильм о животных
Россия, 2023
Четыре души Койота
боевик, драма, приключения
Венгрия, 2023
Бар МоскваЧики
комедия, приключения
Россия, 2024
Загадка волшебного острова
детский фильм, приключения
Нидерланды, 2021
Заклятье. Шёпот ведьм
триллер, фильм ужасов
Россия, 2023
Папа
драма, комедия
США, 2023
Подарок
комедия, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Проклятие «Зов могилы»
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
10 жизней
истерн, комедия, семейное кино
Великобритания, Канада, 2023
Девятые врата: Пандемониум
фильм ужасов
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram