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Во Франции показали первые 20 минут нового «Властелина колец» — и наконец поделились подробностями и кадрами

13 июня
2024 год

Новости кино >>
13 июня 2024
На фестивале в Анси показали 20 минут предстоящего аниме «Властелин колец: Война рохирримов». Премьера 150-минутного фэнтези была запланирована 12 апреля, но по уважительным причинам перенесена на 13 декабря. Производством занимаются студии New Line CinemaКошмар на улице Вязов», «Мортал Комбат»), Warner Bros. AnimationАниматрица», «Бэтмен: Рыцарь Готэма») и Sola EntertainmentНиндзя Камуи», «Призрак в доспехах: SAC_2045»).

Во Франции показали первые 20 минут нового «Властелина колец» — и наконец поделились подробностями и кадрами

Новая история, поставленная Кэндзи КамиямойУльтрамен: Финал», «Бегущий по лезвию: Черный лотос»), разворачивается почти за 200 лет до событий знаменитой (кино)трилогии: могущественный король Рохана Хельм Молоторукий вместе с мятежной и непредсказуемой дочерью Герой защищают королевство от армии дунландцев, возглавляемой безжалостным лордом Вульфом.

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Консультантка творческой группы Филиппа Бойенс рассказала, что Питер Джексон и Фрэн Уолш, с которыми она работала над трилогиями «Властелин колец» и «Хоббит», присоединились к проекту в качестве исполнительных продюсеров. Также Бойенс поделилась информацией о протагонистке: «В приложениях к «Властелину колец» Толкин описысывает дочь короля Рохана, но никогда не называет её по имени. Мы знаем лишь, что девушка сыграла ключевую роль в произошедшем конфликте. Передо мной и сценаристкой Фиби Гиттинс стояла задача заполнить пробелы. Очевидно, что значение безымянной дочери для истории было велико, но кем она была? Как она жила?».

Во Франции показали первые 20 минут нового «Властелина колец» — и наконец поделились подробностями и кадрами

Озвучившая Геру Гайя Уайз полагает, что та похожа на героинь аниме Хаяо Миядзаки, например, Навсикаю. «Если сравнивать её с Арвен и Эовин, то они уже полностью сформировавшиеся женщины. В Гере мне понравились сила, ярость и бунтарство», — говорит актриса. Короля Рохана воплотил Брайан КоксТроя», «Наследники»), а роль харизматичного антагониста Вульфа досталась Люку ПаскуалиноШантарам», «Мушкетеры»).

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Во Франции показали первые 20 минут нового «Властелина колец» — и наконец поделились подробностями и кадрами фотографии
Во Франции показали первые 20 минут нового «Властелина колец» — и наконец поделились подробностями и кадрами фотографии
Во Франции показали первые 20 минут нового «Властелина колец» — и наконец поделились подробностями и кадрами фотографии
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