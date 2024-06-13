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Стартовали съемки полнометражного фильма «Простоквашино»

13 июня
2024 год

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13 июня 2024
ТНТ и «Союзмультфильм» совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян приступили к съемкам live-action адаптации «Простоквашино» по мотивам сказочной повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Реальные актеры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями, сообщает пресс-служба телеканала.

Стартовали съемки полнометражного фильма «Простоквашино»
фото: пресс-служба ТНТ

Действие будет разворачиваться в советское время, как и в рассказах Успенского. Зрителей ждет новый взгляд на классические истории, созданные с помощью передовых технологий.

«Мы хотим отдать дань уважения, во-первых, произведениям Эдуарда Успенского, во-вторых – оригинальному мультфильму. Я в детстве, как и все, обожал мультфильмы про Простоквашино, поэтому прекрасно понимаю всю ответственность. Важно сделать этот проект, который уже является нашим культурным кодом, на очень высоком уровне. И я хочу заверить зрителей, что всё будет сделано в лучших традициях мирового качества. Эта история о взрослении не теряет актуальности, она близка абсолютно каждому, и мы расскажем ее на современном киноязыке», — говорит режиссер и продюсер проекта Сарик Андреасян.

«Простоквашино» станет первым проектом в рамках сотрудничества телеканала ТНТ, «Газпром-Медиа Холдинга» и киностудии «Союзмультфильм», о котором было официально объявлено в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

«Для нас сотрудничество с ТНТ, с "Газпром-Медиа Холдингом" означает дальнейшее расширение мультивселенной "Союзмультфильма", которая в современном мире трансформируется, наполняется новыми смыслами, гранями. Также это гарантия создания популярных, востребованных зрителем проектов. "Простоквашино" можно в какой-то мере назвать детско-родительской школой. Зритель видит здесь пример того, как взрослые, оберегая детей, дают им много своего пространства для обучения, развития, творчества. Кроме того, это обаятельный, запоминающийся юмор и образы — чего стоят только Печкин и Кот Матроскин, которые буквально стали фольклорными героями. Ну и, конечно, «Простоквашино» - это атмосфера уюта, семейной теплоты и настоящей крепкой дружбы. Киноадаптация позволит привлечь к знаменитой советской трилогии и современному мультсериалу новую аудиторию и, конечно, объединит перед экраном поколения зрителей», — добавляет председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
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№ 1
Дарья Былинкина   13.06.2024 - 13:23
ТНТ и "Союзмультфильм" представляют live-action адаптацию любимой советской классики. Обещают новый взгляд на знакомые истории, отдавая дань уважения оригиналу и произведениям... читать далее>>
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Стартовали съемки полнометражного фильма «Простоквашино» фотографии
Стартовали съемки полнометражного фильма «Простоквашино» фотографии
Стартовали съемки полнометражного фильма «Простоквашино» фотографии
Стартовали съемки полнометражного фильма «Простоквашино» фотографии
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