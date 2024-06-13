Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «10 жизней»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алексей Попогребский и Марина Разбежкина проведут лекции по сценарному мастерству в рамках лаборатории «Ленфильм-дебют»

13 июня
2024 год

Новости кино >>
13 июня 2024

Третий сезон лаборатории «Ленфильм-дебют» стартует 14 июня. Бесплатная образовательная программа для десяти режиссеров-дебютантов, прошедших всероссийский отбор, поможет участникам доработать первые полнометражные проекты до готовности к поиску финансирования и съемкам. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории.

Алексей Попогребский и Марина Разбежкина проведут лекции по сценарному мастерству в рамках лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: пресс-служба лаборатории «Ленфильм-дебют»

На первой очной сессии, которая пройдет с 14 по 18 июня, участники будут изучать сценарное мастерство: участвовать в семинарах о замысле фильма, персонажах, жанрах и структуре сценария, обсуждать свои сценарии в группе, смотреть и анализировать кино. Лекторами этого учебного блока выступят Алексей Попогребский и Марина Разбежкина, а также мастера лаборатории — Александра Васнецова и Всеволод Коршунов. После сессии дебютанты будут писать второй драфт сценария и индивидуально работать со своими кураторами.

В рамках лаборатории пройдут кинопоказы, на которые может прийти любой желающий, купив билет в киноцентр «Ленфильм». 14 июня покажут ленту Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь», которую представит мастер лаборатории Всеволод Коршунов. Он же 16 июня покажет зрителям «Монолог» Ильи Авербаха. 17 июня состоится показ картины «Время жатвы» Марины Разбежкиной. Режиссер фильма сама представит картину и расскажет о ней после показа.

Всего в рамках лаборатории состоится три очных сессии — в июне, сентябре и декабре — а также финальный декабрьский питчинг, на котором участники представят свои проекты перед представителями Министерства культуры, российских кинокомпаний и онлайн-платформ, фондов поддержки кино.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   13.06.2024 - 16:42
Счастье учиться у Мастеров читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Лаборатория «Ленфильм-дебют» открыла прием заявок на участие в новом сезоне
В Санкт-Петербурге завершился второй сезон лаборатории «Ленфильм-дебют»
Режиссер «Чебурашки» станет одним из кураторов лаборатории «Ленфильм-дебют»
персоны
Илья АвербахВсеволод КоршуновАлексей ПопогребскийМарина РазбежкинаГеннадий Шпаликов
фильмы
Время жатвыДолгая счастливая жизньМонолог

анонс

Спецпроект «10 жизней»

Скорбим

Гала Самойлова
11 июня ушла из жизни актриса Гала Самойлова.
Альбертс Белс
11 июня ушёл из жизни писатель, сценарист Альбертс Белс.
Николай Исполатов
10 июня ушёл из жизни актёр Николай Исполатов.
Юрий Кондратьев
10 июня ушёл из жизни актёр Юрий Кондратьев.

День рождения >>

Александр Блок
Сергей Маковецкий
Алексей Моисеев
Татьяна Сидоренко
Игорь Старыгин
Виталий Стремовский
Наталья Чернявская
Андрей Шакун
Александр Яцко
Малкольм Макдауэлл
Гойко Митич
Мэри-Кейт Олсен
Эшли Олсен
Стеллан Скарсгард
Аарон Тейлор-Джонсон
Крис Эванс
все родившиеся 13 июня >>

Афиша кино >>

Бар МоскваЧики
комедия, приключения
Россия, 2024
Вторая жизнь Гарольда Фрая
драма, экранизация
Великобритания, 2023
Игра королевы
драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2023
Хозяин Алтайских гор
фильм о животных
Россия, 2023
Четыре души Койота
боевик, драма, приключения
Венгрия, 2023
Загадка волшебного острова
детский фильм, приключения
Нидерланды, 2021
Заклятье. Шёпот ведьм
триллер, фильм ужасов
Россия, 2023
Папа
драма, комедия
США, 2023
Подарок
комедия, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Проклятие «Зов могилы»
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
10 жизней
истерн, комедия, семейное кино
Великобритания, Канада, 2023
Девятые врата: Пандемониум
фильм ужасов
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?