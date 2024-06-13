Алексей Попогребский и Марина Разбежкина проведут лекции по сценарному мастерству в рамках лаборатории «Ленфильм-дебют»

Третий сезон лаборатории «Ленфильм-дебют» стартует 14 июня. Бесплатная образовательная программа для десяти режиссеров-дебютантов, прошедших всероссийский отбор, поможет участникам доработать первые полнометражные проекты до готовности к поиску финансирования и съемкам. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории.
фото: пресс-служба лаборатории «Ленфильм-дебют»
На первой очной сессии, которая пройдет с 14 по 18 июня, участники будут изучать сценарное мастерство: участвовать в семинарах о замысле фильма, персонажах, жанрах и структуре сценария, обсуждать свои сценарии в группе, смотреть и анализировать кино. Лекторами этого учебного блока выступят Алексей Попогребский и Марина Разбежкина, а также мастера лаборатории — Александра Васнецова и Всеволод Коршунов. После сессии дебютанты будут писать второй драфт сценария и индивидуально работать со своими кураторами.
В рамках лаборатории пройдут кинопоказы, на которые может прийти любой желающий, купив билет в киноцентр «Ленфильм». 14 июня покажут ленту Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь», которую представит мастер лаборатории Всеволод Коршунов. Он же 16 июня покажет зрителям «Монолог» Ильи Авербаха. 17 июня состоится показ картины «Время жатвы» Марины Разбежкиной. Режиссер фильма сама представит картину и расскажет о ней после показа.
Всего в рамках лаборатории состоится три очных сессии — в июне, сентябре и декабре — а также финальный декабрьский питчинг, на котором участники представят свои проекты перед представителями Министерства культуры, российских кинокомпаний и онлайн-платформ, фондов поддержки кино.
обсуждение >>