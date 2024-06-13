Карина Зверева мечтает стать блогером в сериале «Миля»

Премьера сериала «Миля» с Кариной Зверевой в главной роли состоится 24 июня в Okko. 8-серийная комедия производства компании «Место силы» и Originals Production расскажет историю работницы сферы секс-услуг, которая на пороге сорокалетия решает резко изменить жизнь, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«"Миля" ― это легкая, добрая комедия про девушек. Главная героиня долго работала в найме, но к 39 годам решила сделать небольшой апдейт своей жизни и уйти из профессии за своей мечтой ― быть известной блогершей. Эта история не для всей семьи, чем мне она и нравится. Это история для девушек, которые увидят свои проблемы у героинь и точно будут проходить вместе с ними весь путь переживаний и преодолений. Мой совет: девчонки, уберите мужчин от экранов и насладитесь комедией, которая сделана для вас», — рассказывает Оксана Мафагел.
Главная героиня начинает сочинять мечты, в которых видит себя успешным, популярным блогером с миллионами подписчиков и умопомрачительным контентом. Каким именно ― она пока не решила, поэтому за приличный гонорар наняла двух специалистов ― 20-летних девушек Ксюшу (Елизавета Кононова) и Варю (Ясмина Омерович). Девушки не сильно разбираются в соцсетях и не знают, как помочь Миле набрать популярность, но желание заработать перевешивает сомнения, поэтому они сразу соглашаются на предложение. Миля, благодаря опыту с предыдущего места работы, отлично понимает, что время — деньги, и ставит перед ними амбициозную цель: миллион подписчиков до конца месяца. Ксюша и Варя предлагают взять на вооружение стратегию скандальных блогеров и привлекать внимание эпатажными поступками. С таким опытом и харизмой, как у Мили, стесняться ей точно нечего. Миля принимает предложение и с энтузиазмом приступает к делу.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Простое и незатейливое, на первый взгляд, повествование на самом деле оказывается гораздо глубже и многослойнее. Миля приехала в Москву из провинциального городка, где до сих пор живут ее отец и тяжело больная бабушка, которую она стремится спасти.
«Героиня меня заинтересовала своей непосредственностью, легким отношением к жизни, своей раскрепощенностью и конечно же своей трогательностью, поскольку в сериале достаточно много глубоких сцен. "Миля" ― сериал совершенно не про эскорт, это очень женский, душевный сериал. Женщина, дойдя до рубежа в 40 лет, начинает искать себя в новой сфере, наивно полагает, что может легко заработать деньги. В команде работалось просто офигенно! На съемках мы стали буквально одной семьей, особенно с моей партнершей Светланой Саяговой, с которой совершенно не хотелось расставаться. Все девчонки работали настолько круто, что мне не нужно было разыгрывать слезы, страдания, дополнительно настраиваться на это состояние. Уровень партнерства был настолько высоким, что все это происходило естественным образом. И не могу не отметить нашего режиссера Оксану Мафагел, за ее необычный взгляд и юмор. "Миля" — это добрый сериал, особенно когда хочется посмотреть что-то позитивное и трогательное», — добавляет Карина Зверева.
обсуждение >>