Триумфатором XI премии АПКиТ стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Ход пенсионера: «Вторая жизнь Гарольда Фрая» заставит вас переосмыслить свою

Съемки мини-сериала с элементами детектива и триллера проходят в Москве

Юлия Волкова и Виктор Логинов снимаются в психологической драме «Вера»

«Я посмотрела около 150 сериалов»: Равшана Куркова увлеклась китайскими и южнокорейскими дорамами

Николь Кидман и Сандра Буллок снова займутся «Практической магией»

Новости кино

Кристина Кучеренко и Павел Попов составят компанию Любови Аксеновой во втором сезоне драмы «Жить жизнь»

Премьера продолжения сериала состоится эксклюзивно на START уже в этом году