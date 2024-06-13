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Триумфатором XI премии АПКиТ стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

13 июня
2024 год

Новости кино >>
13 июня 2024
В Москве состоялась XI церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Триумфатором вечера стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», взявший девять наград. Церемонию транслировали в прямом эфире.

Триумфатором XI премии АПКиТ стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Криминальная драма Жоры Крыжовникова получила награды в номинациях «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)», «Лучший актер сериала» (Рузиль Минекаев), «Лучший актер второго плана в сериале» (Никита Кологривый), «Лучшая актриса второго плана в сериале» (Юлия Александрова), «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая работа художника по костюмам» (Дарья Фомина), «Лучшая работа режиссера монтажа» (Егор Тарасенко) и «Лучшая работа кастинг-директора» (Анастасия Багирова).

«Волшебный участок» назвали лучшим комедийным сериалом. Проект также отметили за лучшую работу художника по гриму, за работу художника-постановщика, визуальные эффекты. Лучшим онлайн-сериалом (1-6 серий) стал «Цербер», а лучшим полнометражным художественным фильмом назвали сразу две картины — «Вызов» и «По щучьему велению». В анимационной категории победил сериал «Три кота», а лучшим документальным сериалом признали спортивный проект «Время "Спартака"». Лучшим документальным фильмом стала лента «Алексей Балабанов. Послесловие…». За лучшую женскую роль отметили Мариэтту Цигаль-ПолищукРаневская»).

В категории мини-сериалом на ТВ (1-4 серии) победил «Топор. 1945. Кенигсберг», а лучшим телесериалом (5-19 серий) стал «Бизон: Дело манекенщицы». Шестой сезон «Скорой помощи» отметили как лучший многосерийный телефильм (20 и более серий). За оригинальную музыку к сериалу наградили Алексея ГоршеневаКороль и Шут»). Проект также отметили за работу звукорежиссера (Антон Клевцов). Лучшим оператором признали Юрия НикогосоваАктрисы»).
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№ 1
Мария Карасёва   13.06.2024 - 23:53
Это заслуженное признание таланта и качества произведения. Сериал, вероятно, заслужил признание благодаря своей оригинальной сюжетной линии, качественной игре актеров и глубокому погружению зрителя в атмосферу... читать далее>>
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Юля АлександроваАлексей ГоршеневНикита КологривыйЖора КрыжовниковРузиль МинекаевЮрий НикогосовМариэтта Цигаль-Полищук
фильмы
АктрисыАлексей Балабанов. Послесловие…Бизон: Дело манекенщицыВолшебный участокВремя «Спартака»ВызовКороль и ШутПо щучьему велениюРаневскаяСкорая помощь-6Слово пацана. Кровь на асфальтеТопор. 1945Три котаЦербер

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