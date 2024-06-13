Триумфатором XI премии АПКиТ стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В Москве состоялась XI церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Триумфатором вечера стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», взявший девять наград. Церемонию транслировали в прямом эфире.
фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Криминальная драма Жоры Крыжовникова получила награды в номинациях «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)», «Лучший актер сериала» (Рузиль Минекаев), «Лучший актер второго плана в сериале» (Никита Кологривый), «Лучшая актриса второго плана в сериале» (Юлия Александрова), «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая работа художника по костюмам» (Дарья Фомина), «Лучшая работа режиссера монтажа» (Егор Тарасенко) и «Лучшая работа кастинг-директора» (Анастасия Багирова).
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