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«Здесь так много воздуха»: DAVA и Катя IOWA забираются на питерскую крышу в отрывке из фильма «Бар МоскваЧики»

14 июня
2024 год

Новости кино >>
14 июня 2024
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из приключенческой комедии Анарио Мамедова «Бар МоскваЧики». В ролике герои Давида Манукяна (DAVA) и Кати IOWA любуются видом с питерских крыш. Легкая летняя комедия с элементами мелодрамы стартовала в прокате 12 июня.



По сюжету трио молодых красоток-москвичек, отправившихся повеселиться в Питер, неожиданно для себя на последние сбережения покупает там бар. «В нагрузку» к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто. Девушек ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы.

«Здесь так много воздуха»: DAVA и Катя IOWA забираются на питерскую крышу в отрывке из фильма «Бар МоскваЧики»
фото: Централ Партнершип

В фильме также снялись Марк Богатырев, Яна Кошкина, Михаил Тарабукин, Екатерина Шкуро и Дмитрий Красилов, для которого роль в ленте, к сожалению, стала последней. Дистрибьютором ленты выступает «Централ Партнершип».
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обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   14.06.2024 - 14:08
в фильме сыграли всего пару настоящих актеров, которые чему-то учились. суровое реальное кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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