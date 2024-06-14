«Здесь так много воздуха»: DAVA и Катя IOWA забираются на питерскую крышу в отрывке из фильма «Бар МоскваЧики»

Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из приключенческой комедии Анарио Мамедова «Бар МоскваЧики». В ролике герои Давида Манукяна (DAVA) и Кати IOWA любуются видом с питерских крыш. Легкая летняя комедия с элементами мелодрамы стартовала в прокате 12 июня.
По сюжету трио молодых красоток-москвичек, отправившихся повеселиться в Питер, неожиданно для себя на последние сбережения покупает там бар. «В нагрузку» к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто. Девушек ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы.
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