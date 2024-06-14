VI фестиваль российских сериалов «Пилот» объявил деловую программу

VI фестиваль российских сериалов «Пилот» объявил программу II Всероссийского делового форума «Пилот. Точки взлета», который пройдет с 21 по 23 июня в рамках смотра. В программе – презентации онлайн-платформ, телеканалов, Института развития интернета (АНО «ИРИ»), новейшие исследования рынка и традиционная программа «Самый ожидаемый сериал», где будут представлены эксклюзивные материалы к новым игровым проектам. Впервые на форуме состоится секция документальных сериалов, уточняет пресс-служба «Пилота».
В документальной секции будут представлены пилоты документальных сериалов от платформ и тв-каналов: исторический сериал «Империя. Павел I», рэп-шоу «Баста “С самых низов”», первый в России документальный проект-расследование об эпидемии телефонных мошенников – «На крючке: когда звонит мошенник», «Тайны Карениной» - проект, который поможет разобраться, что скрыто за строками романа Льва Толстого, и заново посмотреть на трагическую историю Анны. Социальный док-проект «Киборг» расскажет о людях, живущих с протезами, о тех, кто занимается их разработкой, и о героях, которые только готовятся начать жизнь с роботизированными конечностями, «Северный морской путь» - об уникальной морской артерии страны, а «Путь лотоса» - об изменении личности и ума, которые происходят с мальчиками, решившими стать монахами в буддизме. Победители обеих программ получат призы «Самый ожидаемый игровой сериал» и «Самый ожидаемый документальный сериал» в рамках церемонии закрытия. Победитель будет определен путем голосования индустрии.
В рамках документальной секции пройдет презентация линейки документальных сериалов о культуре от РОСИЗО. В программе - проекты «Нефть», «Музейные маршруты», «ДК СССР. Экскурсия», «1812», «Усадьбы». Сама панель будет посвящена вопросам, как делать документальные сериалы не менее интересными, чем игровые детективы, зачем нужны проекты культурным институциям, что такое междисциплинарность в культуре. Кроме того, на форуме состоятся презентации онлайн-кинотеатра KION, телеканала ТНТ и холдинга ВГТРК. Представители последнего расскажут о форматах сотрудничества телевидения и онлайн-платформ. По традиции свои новые проекты представит Институт развития интернета (АНО «ИРИ»).
На форуме пройдет Презентация нового печатного выпуска журнала «Искусство кино» (№3/4 за 2024 год), который после перерыва возвращается к регулярной печатной жизни и посвящен сериалам и — шире — сериальному мышлению. Также в программе форума – новое исследование от Wanta Group «Герои сериалов: есть ли разница ценностей у зрителей оффлайн и онлайн?», Яндекс расскажет об опыте партнерских проектов на рынке онлайн-стримингов на примере Кинопоиска. Онлайн-кинотеатр PREMIER не только поделится планами на сезон, но и презентует данные исследования док смотрения – какие темы интересуют зрителя, какие герои, а также расскажет о своей линейке неигровых проектов. Национальная Медиа Группа представит свой новый кластер НМГ ДОК, задачей которого станет производство документальных проектов.
Подробное расписание II Всероссийского делового форума «Пилот. Точки взлета» появится в ближайшее время на сайте фестиваля.
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