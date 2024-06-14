Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

VI фестиваль российских сериалов «Пилот» объявил деловую программу

14 июня
2024 год

Новости кино >>
14 июня 2024
VI фестиваль российских сериалов «Пилот» объявил программу II Всероссийского делового форума «Пилот. Точки взлета», который пройдет с 21 по 23 июня в рамках смотра. В программе – презентации онлайн-платформ, телеканалов, Института развития интернета (АНО «ИРИ»), новейшие исследования рынка и традиционная программа «Самый ожидаемый сериал», где будут представлены эксклюзивные материалы к новым игровым проектам. Впервые на форуме состоится секция документальных сериалов, уточняет пресс-служба «Пилота».

VI фестиваль российских сериалов «Пилот» объявил деловую программу
фото: пресс-служба фестиваля


На награду «Самый ожидаемый игровой сериал» претендуют 10 проектов, находящихся на разных этапах производства. Это комедия в стиле мокьюментари «Гаражники» Михаила Местецкого, актуальная саркастическая драма Клима Козинского «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Анной Михалковой, Павлом Деревянко, приключенческий экшн «Амура» с Аленой Михайловой сразу в двух главных ролях, криминальная драма «Жар» с Даниилом Воробьевым, Аней Чиповской и Марком Эйдельштейном, боевая комедия «Паль», сериал-блокбастер «Последний богатырь. Наследие», молодежная драма «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым, фантастический триллер «Побег» с Марией Мацель, исторический детектив «Куколка» с Анастасией Уколовой и продолжение успешного молодежного драмеди «Плакса» от «Руки вверх продакшн».

VI фестиваль российских сериалов «Пилот» объявил деловую программу
фото: кадр из сериала «Плакса»

В документальной секции будут представлены пилоты документальных сериалов от платформ и тв-каналов: исторический сериал «Империя. Павел I», рэп-шоу «Баста “С самых низов”», первый в России документальный проект-расследование об эпидемии телефонных мошенников – «На крючке: когда звонит мошенник», «Тайны Карениной» - проект, который поможет разобраться, что скрыто за строками романа Льва Толстого, и заново посмотреть на трагическую историю Анны. Социальный док-проект «Киборг» расскажет о людях, живущих с протезами, о тех, кто занимается их разработкой, и о героях, которые только готовятся начать жизнь с роботизированными конечностями, «Северный морской путь» - об уникальной морской артерии страны, а «Путь лотоса» - об изменении личности и ума, которые происходят с мальчиками, решившими стать монахами в буддизме. Победители обеих программ получат призы «Самый ожидаемый игровой сериал» и «Самый ожидаемый документальный сериал» в рамках церемонии закрытия. Победитель будет определен путем голосования индустрии.

В рамках документальной секции пройдет презентация линейки документальных сериалов о культуре от РОСИЗО. В программе - проекты «Нефть», «Музейные маршруты», «ДК СССР. Экскурсия», «1812», «Усадьбы». Сама панель будет посвящена вопросам, как делать документальные сериалы не менее интересными, чем игровые детективы, зачем нужны проекты культурным институциям, что такое междисциплинарность в культуре. Кроме того, на форуме состоятся презентации онлайн-кинотеатра KION, телеканала ТНТ и холдинга ВГТРК. Представители последнего расскажут о форматах сотрудничества телевидения и онлайн-платформ. По традиции свои новые проекты представит Институт развития интернета (АНО «ИРИ»).

На форуме пройдет Презентация нового печатного выпуска журнала «Искусство кино» (№3/4 за 2024 год), который после перерыва возвращается к регулярной печатной жизни и посвящен сериалам и — шире — сериальному мышлению. Также в программе форума – новое исследование от Wanta Group «Герои сериалов: есть ли разница ценностей у зрителей оффлайн и онлайн?», Яндекс расскажет об опыте партнерских проектов на рынке онлайн-стримингов на примере Кинопоиска. Онлайн-кинотеатр PREMIER не только поделится планами на сезон, но и презентует данные исследования док смотрения – какие темы интересуют зрителя, какие герои, а также расскажет о своей линейке неигровых проектов. Национальная Медиа Группа представит свой новый кластер НМГ ДОК, задачей которого станет производство документальных проектов.

Подробное расписание II Всероссийского делового форума «Пилот. Точки взлета» появится в ближайшее время на сайте фестиваля.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   14.06.2024 - 14:03
ну никак не вписывается в формат "рэп-шоу «Баста “С самых низов" . странный выбор. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
В основной конкурс «Пилота» вошли сериалы с Бондарчуком, Исаковой, Биковичем, Ходченковой и Калюжным
Сергей Минаев и Андрей Золотарев станут отборщиками фестиваля «Пилот» в этом году
Поиск по меткам
Пилот
персоны
Дарья Балабанова (II)Даниил ВоробьёвПавел ДеревянкоКлим КозинскийМаша МацельМихаил МестецкийАлёна МихайловаАнна МихалковаАнтон РогачёвАнастасия УколоваЕвгений ЦыгановАнна ЧиповскаяМарк Эйдельштейн
фильмы
АмураЖарЖвачкаКиборгКуколкаПервый номерПлаксаПоследний богатырь. НаследиеСеверный морской путь

анонс

Скорбим

Гала Самойлова
11 июня ушла из жизни актриса Гала Самойлова.
Альбертс Белс
11 июня ушёл из жизни писатель, сценарист Альбертс Белс.
Николай Исполатов
10 июня ушёл из жизни актёр Николай Исполатов.
Юрий Кондратьев
10 июня ушёл из жизни актёр Юрий Кондратьев.

День рождения >>

Виктор Борцов
Нато (Наталья) Вачнадзе
Фёдор Дунаевский
Валентина Ляпина
Борис Миронов
Александр Потапов
Елена Сафонова
Владимир Сошальский
Семён Штейнберг
Джин Барри
Луи Гаррель
Иван Дарваш
Раймон Руло
Паскаль Хаттон
Люси Хэйл
Энтони Шер
все родившиеся 14 июня >>

Афиша кино >>

Бар МоскваЧики
комедия, приключения
Россия, 2024
Вторая жизнь Гарольда Фрая
драма, экранизация
Великобритания, 2023
Игра королевы
драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2023
Хозяин Алтайских гор
фильм о животных
Россия, 2023
Четыре души Койота
боевик, драма, приключения
Венгрия, 2023
Загадка волшебного острова
детский фильм, приключения
Нидерланды, 2021
Заклятье. Шёпот ведьм
триллер, фильм ужасов
Россия, 2023
Папа
драма, комедия
США, 2023
Подарок
комедия, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Проклятие «Зов могилы»
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Девятые врата: Пандемониум
фильм ужасов
Франция, 2023
10 жизней
истерн, комедия, семейное кино
Великобритания, Канада, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен