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III Международный форум кинопроизводителей пройдет в конце июня в Красноярском крае

14 июня
2024 год

Новости кино >>
14 июня 2024
III Международный форум кинопроизводителей пройдет с 26 по 28 июня в Красноярском крае. В программе — мастер-классы, творческие встречи и кинопоказы, а также образовательный блок и дискуссии, уточняет пресс-служба мероприятия. Подробное расписание доступно на сайте форума.

III Международный форум кинопроизводителей пройдет в конце июня в Красноярском крае
фото: пресс-служба форума

Участниками форума станут 15 продюсеров крупнейших российских и зарубежных кинокомпаний, планирующих организацию киносъемок в Красноярском крае. Предполагается проведение трех деловых мероприятий: круглого стола, дискуссионной сессии и питчинга, участниками которого станут 12 начинающих российских продюсеров и режиссеров.

Помимо деловой программы, в рамках форума для гостей и жителей региона пройдут кинопоказы фильмов «Мой любимый чемпион», «Сказки Гофмана», а также документальной ленты «Путь Прометея» и игровой картины «Красноярское краткое», победивших на питчинге проектов в рамках II Международного форума кинопроизводителей. Кроме того, запланированы творческие встречи с продюсером Дмитрием РудовскимМолодежка», «Лед»), мастер-классы продюсера Егора ШороховаНепослушник») и главного редактора Кино-Театра.Ру, директора по развитию веб-кинотеатра CHILL, генерального директора Студии творческих инициатив «Открытие» Жана ПросяноваРоман Костомаров: рожденный дважды», «Ректор», «Родные люди»).

28 июня состоится конкурс кинопроектов. Победители питчинга получат денежную премию в размере 1 млн рублей в категории «Игровое кино» и 500 тысяч рублей – в категории «Документальное кино». В дни кинофорума также предусмотрены продюсерские туры по природным, урбанистическим и производственным локациям Красноярского края, которые в дальнейшем будут рассматриваться при создании новых кинопроектов.
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№ 1
Киноман1985   14.06.2024 - 18:26
классический формат форума, очередной из множества ежегодных мероприятий. определенная польза есть от этих телодвижений. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Жан ПросяновДмитрий РудовскийЕгор Шорохов
фильмы
ЛёдМой любимый чемпионМолодёжкаНепослушникРекторРодные людиРоман Костомаров: рожденный дваждыСказки Гофмана

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III Международный форум кинопроизводителей пройдет в конце июня в Красноярском крае фотографии
III Международный форум кинопроизводителей пройдет в конце июня в Красноярском крае фотографии
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