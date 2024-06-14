III Международный форум кинопроизводителей пройдет в конце июня в Красноярском крае

III Международный форум кинопроизводителей пройдет с 26 по 28 июня в Красноярском крае. В программе — мастер-классы, творческие встречи и кинопоказы, а также образовательный блок и дискуссии, уточняет пресс-служба мероприятия. Подробное расписание доступно на сайте форума.
фото: пресс-служба форума
Участниками форума станут 15 продюсеров крупнейших российских и зарубежных кинокомпаний, планирующих организацию киносъемок в Красноярском крае. Предполагается проведение трех деловых мероприятий: круглого стола, дискуссионной сессии и питчинга, участниками которого станут 12 начинающих российских продюсеров и режиссеров.
28 июня состоится конкурс кинопроектов. Победители питчинга получат денежную премию в размере 1 млн рублей в категории «Игровое кино» и 500 тысяч рублей – в категории «Документальное кино». В дни кинофорума также предусмотрены продюсерские туры по природным, урбанистическим и производственным локациям Красноярского края, которые в дальнейшем будут рассматриваться при создании новых кинопроектов.
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