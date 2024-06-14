Федор Добронравов пробует себя в строительном бизнесе в продолжении «Мастодонта»

В первом сезоне деятельный чиновник из провинции Виктор Петрович Молодцов (Федор Добронравов) покорил цифровую Москву и обрел дочь Катю (Ольга Медынич) с внуком Ростиком (Савелий Кудряшов). Самое время спокойно встретить старость в кругу семьи, но неожиданно ему приходится изменить планы. Тамару Кулик (Елена Яковлева) — мать Кати, арестовывают по инициативе ее конкурентов. В связи с этим Виктор Петрович вынужден возглавить ее бизнес — крупного девелопера «Куликстрой». Молодцову предстоит защитить семью и восстановить доброе имя Тамары, при этом оставаясь верным себе и своим принципам. На фоне всех сложностей Виктор Петрович и Тамара сближаются. Молодцов верит, что давно утерянные чувства вернулись и поэтому решает действовать на опережение — он делает давней возлюбленной предложение. Однако, на удивление всей семьи, оказывается ее сердце занято другим.
«Если в первом сезоне "Мастодонта", в основном, много испытаний было у Виктора Петровича, то во втором сезоне серьезные перипетии появились и у моей героини — Тамары Кулик. Она оказывается за решеткой и только от Молодцова зависит как решится ее дело. На кону детище Тамары — крупный девелопер "Куликстрой" и ее свобода. Я знаю, что многие называли Молодцова нашим супергероем. Это, правда, так. Единственное, что отличает его от привычного образа супергероя — это его искренность и доброта, с помощью которых он способен решить любые проблемы. Хочется верить, что наша история вдохновит зрителей верить в добро и любовь — они при любых обстоятельствах одержат победу, как и в нашем сериале», — рассказывает Елена Яковлева.
Съемки проходили в самых знаковых местах столицы, а одна музыкальная сцена была снята в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Федор Добронравов и Дмитрий Харатьян исполнили песню «Птица счастья завтрашнего дня».
фото: Кинокомпания «Эволюшн Пикчерс»
«Виктор Молодцов — настоящий мужик. В наше время не часто встретишь людей с таким уровнем самоотдачи и благородства. Сыграть Виктора Петровича было для меня большой радостью и одновременно вызовом. В этом сезоне герой сталкивается с непростыми испытаниями — он вынужден погрузиться в мир бизнеса и строительства. Но делает он это исключительно для того, чтобы защитить свою семью. Молодцов — это человек с сильными принципами, я старался передать его решимость и внутреннюю силу. Надеюсь, что второй сезон "Мастодонта" увлечет зрителя не меньше, чем первый», — говорит Федор Добронравов.
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