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Брачное агентство и экстрасенсы: Данила Якушев и Денис Васильев ловят опасных преступников в новых детективных сериалах

14 июня
2024 год

Новости кино >>
14 июня 2024
В Санкт-Петербурге идут съемки детективных сериалов «Крестоносцы» и «Блонды», героям которых предстоит раскрыть самые запутанные преступления в городе на Неве. Производством обоих проектов занимается компания «Триикс Медиа» по заказу ТВ-3, уточняет пресс-служба телеканала.

Брачное агентство и экстрасенсы: Данила Якушев и Денис Васильев ловят опасных преступников в новых детективных сериалах
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Сериал «Блонды» расскажет о работе секретного спецотдела для раскрытия особо сложных преступлений в Санкт-Петербурге. Прикрытие у агентов крайне необычное – их офис существует под видом брачного агентства «Блонды». Курирует подразделение опытный следователь Смолов, собравший у себя под крылом трех совершенно разных девушек. Это бывшая сотрудница СК – рациональная Киселева, яркая и дерзкая любительница гороскопов и мужчин Горская и бескомпромиссная Бойко, мастерски владеющая боевыми искусствами. Вместе им предстоит не только ловить правонарушителей, но и учиться работать в команде. Главные роли исполняют Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда и Марина Гончарова. Режиссерами выступили Михаил Вассербаум, Денис Нейманд и Анастасия Чашина.

Главную роль в «Крестоносцах», которых поставил Александр Колесник, исполняет Денис Васильев. Его герой Константин Крестоносцев возглавляет группу, которая занимается раскрытием загадочных преступлений. В подчинении у него – обаятельная психолог Маша (Екатерина Домашенко) и судмедэксперт Морозов (Александр Кононец), твердо верящий в мистику. Хорошо разбираясь в эзотерике и оккультизме, Крестоносцев уверен, что случаи из его практики имеют рациональное объяснение – будь то ожившие мертвецы или смертельное проклятие известного экстрасенса. Однако вскоре герою придется столкнуться с чем-то действительно невероятным.

Брачное агентство и экстрасенсы: Данила Якушев и Денис Васильев ловят опасных преступников в новых детективных сериалах
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«Что объединяет эти два проекта? Во-первых, конечно, телеканал ТВ-3. А во-вторых, что наши прекрасные кинодетективы стоят на страже нашего с вами покоя. Все преступления будут раскрыты. "Крестоносцы" уберегут нас от тех, кто пытается использовать мистику и магию не во благо. А в "Блондах" женская красота и любовь спасут мир от преступников любых мастей», — подчеркивает продюсер Сергей Щеглов.

Премьера сериалов «Блонды» и «Крестоносцы» состоится на ТВ-3 в новом телесезоне.
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Брачное агентство и экстрасенсы: Данила Якушев и Денис Васильев ловят опасных преступников в новых детективных сериалах фотографии
Брачное агентство и экстрасенсы: Данила Якушев и Денис Васильев ловят опасных преступников в новых детективных сериалах фотографии
Брачное агентство и экстрасенсы: Данила Якушев и Денис Васильев ловят опасных преступников в новых детективных сериалах фотографии
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