Электроженщина, стесняшка и больше вкусностей из монстров: главные новости аниме за неделю

Обзор «Ста девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»

Читать Обзор «Ста девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»

«Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых

Читать «Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых

«Хал» — трогательное аниме о любви, смерти и роботах

Читать «Хал» — трогательное аниме о любви, смерти и роботах