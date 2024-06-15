Электроженщина, стесняшка и больше вкусностей из монстров: главные новости аниме за неделю

«Ван-Пис
» широко празднует юбилей, а приключениям Форджеров
нет конца (в отличии от «Звездного дитя
»). Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом
«Властелине колец
» или продолжении
«Башни Бога
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 На просторах сети появились официальный сайт и X-аккаунт загадочного проекта, связанного с «Кайдзю №8
». Что именно грядет, узнаем уже сегодня.
🔘 У манги «Звездное дитя
» Аки Акасаки
начинается финальное
турне
арка «К звездам и мечтам
». Тем временем почитатели аниме-экранизации ждут 3 июля, когда в эфире появится второй сезон
.
🔘 Файтинг-серию Guilty Gear
ждет очередное перерождение в аниме-сериал. На этот раз — от специализирующейся на 3D-анимации студии Sanzigen
.
🔘 YouTube-канал Toei Animation
выпустил ностальгическое видео «25 лет Ван-Писа
». Чем пересказывать, лучше один раз увидеть (как и 30-секунд уникальной анимации
на «Сфере» в Лас-Вегасе).
🔘 Творческая группа «Семьи шпиона
» анонсировала третий сезон, сопроводив благую весть постером со спящими Анечкой
и Бондом
. Продление сериала было вопросом времени, но всегда полезно получить подтверждение из официальных источников.
🔘 Новый сезон «Ста девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят
» ближе, чем кажется: поклонникам гаремника не стоит ничего планировать на январь 2025-го. Примерно тогда же состоится и премьера ромкома «Почему-то в моем доме поселилась куноити-отаку
».
🔘 «Ниер: Автомата
» и «Башня Бога
» чуть более конкретны в датах: вторые сезоны аниме по культовой видеоигре и одному из главных вебтунов Республики Корея явят себя 5 и 7 июля соответственно.
🔘 Второй кур «Ёко из Сэнгоку
» (с подзаголовком «Тысяча демонов хаоса
») тоже торопится к зрителям: новые серии сёнэна
начнут мелькать на японском ТВ 17 июля.
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Обзор «Ста девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»
Что за свинарник вы тут устроили?
Студия Bones
, создавшая «Стального алхимика
», «Мою геройскую академию
» и «Моб Психо 100
», взялась за экранизацию манги Кэй Ураны
«Гатиакута
». Постановкой мрачного фэнтези займется Фумихико Суганума
(«Белый ящик
», «Куда едет поезд судного дня?
»), сценарий напишет Хироси Сэко
(«Атака титанов
», «Сага о Винланде
»), а дизайн персонажей — на Сатоси Исино
(«Фанаты Аканэ
», «Эксель-сага
»). Премьера запланирована на следующий год, что подтверждает коротенький ролик.
Общество плавучего города разделено на две части: богачей, которые наслаждаются изысканной жизнью, и нищих (предположительно, потомков преступников), обосновавшихся на самом дне. Подросток Рудо живет в трущобах, копается в грудах мусора и зарабатывает на пропитание, ремонтируя и перепродавая спасенное имущество. Однажды парня обвиняют в убийстве приемного отца Регта и сбрасывают в «бездну», куда стекаются всевозможные нечистоты. Рудо оказывается на реальной поверхности Земли, превращенной в токсичную свалку, и едва не погибает в пасти гигантского плотоядного монстра.
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«Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых
С милым ИИ рай в шалаше
Аниме-сериал «У моей жены нет эмоций
» выйдет уже 2 июля. Студия Tezuka Productions
(«Пять невест
», «Басня
») балует новым трейлером и предлагает понаблюдать за развитием романтических отношений между человеком и роботом под опенинг Okaerinasai
(Welcome Back) от витуберши Соры Токино
и эндинг Wave
в исполнении Мисы Симидзу
.
Душещипательная история основана на одноименной манге Дзиро Сугиуры
. Сарариман Такума Косуги слишком занят на работе, поэтому за домашние хлопоты отвечает подержанный гиноид Мина. Юноша впечатлен работой и кулинарными успехами чудо-репликантки и шутит, что готов взять её в жены. Однако Мина воспринимает слова патрона всерьез и, вопреки инструкции, пытается соответствовать роли супруги. Постепенно искусственный человек становится настоящим членом семьи.
Над сериалом работают: режиссер Фумихиро Ёсимура
(«Дороро
», «Плутон
»), сценарист Мицутака Хирота
(«Хельк
», «Невеста герцога по контракту
») и чардиз Дзэндзиро Укулеле
(главный аниматор «Ооку: Внутренние покои
», «Терраса кафе богинь
»). Необычную парочку озвучивают Тосиюки Тоёнага
(Кона
из «Иллюзии рая
») и Кономи Инагаки
(Сэруфу Юа
из «Сделай сама!!
»).
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«Хал» — трогательное аниме о любви, смерти и роботах
Три монстра Мишлен
С финалом первого сезона «Подземелья вкусностей
» студия Trigger
(«Убей или умри
», «Кизнайвер
») уже анонсировала продолжение кулинарного фэнтези. Даже показала аппетитный трейлер (рекомендуем смотреть на сытый желудок).
Разношерстный отряд искателей приключений отправляется в катакомбы, чтобы спасти напарницу, съеденную драконом. Голодные авантюристы, оставшиеся без денег и провианта, превращают подземелье в шведский стол с изысканными яствами, приготовленными из местных флоры и фауны. Сериал, основанный на одноименной манге Рёко Куи
, стартовал в январе этого года на Netflix
и продлился два кура подряд (24 эпизода). Режиссером выступил Ёсихиро Миядзима
(«Гридмен
», «Совершенно новое животное
»), сценарий написала Кимико Уэно
(«Космический Денди
», «Металлическая Руж
»), чардиз — Наоки Такэда
(ключевая анимация «Милый во Франксе
» и «Парад смерти
»).
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Роскошные ужины и не только от «Кота, мастера на все лапки»
У страха глаза велики
«Стесняшка
» вовсю готовится к релизу второго сезона: супергероиня c тревожным расстройством Тэру Момидзияме
вернется 1 июля. Студия 8bit
(«О моем перерождении в слизь
», «Синяя тюрьма: Блю Лок
») поделилась трейлером, где можно познакомиться с новыми персонажами под вступительный трек WILLSHINE
от японской айдол-группы PassCode
.
К основному составу
актеров озвучивания присоединятся:
Адам Рокуэлл — Ватару Хатано
(Харута Сигэмо
из «Магической битвы
»).
Токимару — Хиро Симоно
(Фудзи Сикимори
из «Моя девушка не только милая
»).
Куабара — Идзуми Китта
(Ри Удзава из «Ура мечте!
»).
Ай Тэннодзи — Котори Коиваи
(Сираиси
из «Вечно ленивого Танаки
»).
Уцуро — Хитоми Уэда
(Митико Тэндо
из «Человека-бензопилы
»).
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Второй сезон «Магической битвы» еще лучше первого
ТАМ — НЕ ТО ЖЕ, ЧТО У НАС
На официальном сайте аниме «Магическая ремесленница Далия не унывает!
», основанном на цикле ранобэ Хисаи Амагиси
, появился свежий трейлер и дата выхода в свет — 6 июля. Фэнтези о сильной и независимой девушке режиссирует Ёсукэ Кубо
, за скрипт отвечает Юитиро Хигасидэ
(«Ух ты, египетские боги!
»), за дизайн персонажей — Сатоми Курита
(анимация «Дюрарара!!
», «Тигр и кролик
»), а за музыку — Ко Отани
(«Иная
»). Далию озвучивает Саори Ониси
(Момоко Маэда
из сериала «Моя любовь 999 уровня к Ямаде
»). И всё это — на студии Typhoon Graphics
(«Кровавая ночь Сэнгоку
») при участии Imagica Infos
.
Заработавшись до смерти, одинокая кяриавумен
перерождается в мире магии: теперь она — волшебница Далия Росетти и живет в королевской столице. За день до свадьбы девушка узнает, что у жениха есть другая, и разрывает помолвку. Расстроенная попаданка
решает посвятить себя ремеслу и открывает компанию по производству магических инструментов, которые приносят людям счастье.
Долгожданную премьеру несколько подпортил скандал
: журналисты авторитетного источника 38 North
, посвященного анализу внутренних и внешних дел КНДР, сообщили, что над некоторыми японскими (и американскими) шоу, включая «Далию», работают северокорейские аниматоры. Согласно отчету, большинство найденных файлов находились на ранних стадиях эскизной работы перед раскрашиванием. Команда аниме-сериала спешно объявила, что «ни производственный комитет, ни продюсерская студия не знали об этой информации
», однако скомпомитированные сцены всё же решили переделать.
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«Таинственная игра» — первый исекай, проникший в Россию на видеокассетах
БОНУС
: Лимитированная партия сакэ Junmai Ginjo
с изображенной на этикетке Рокси Мигурдией
из «Реинкарнации безработного
». Крепость — 16%, цена — ¥5500 (примерно $35).
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