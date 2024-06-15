Фантастическую драму «Враг мой» адаптируют для нового поколения

Фантастическая драма Вольфганга Петерсена
«Враг мой
» с Деннисом Куэйдом
и Луисом Госсеттом-младшим
получит ремейк от студии 20th Century Studios, уверяет THR
.
Сценарий для будущего фильма доверили написать Терри Маталасу, работавшему над финальным сезоном сериала «Звездный путь: Пикар
».
Оригинал 1985 года, основанный на произведении писателя-фантаста Барри Лонгиера, рассказывает о событиях, развернувшихся в конце XXI века, когда народы Земли мирно сотрудничали в освоении дальнего космоса. Негуманоидная раса, называемая «драки», захватила богатые области Галактики и не собиралась уступать. Космос стал полем боя. Во время одной схватки на необитаемую планету совершают аварийные посадки землянин Дэвидж и его заклятый враг, похожий на рептилию. Чтобы выжить на опасной планете они вынуждены положиться друг на друга.
обсуждение >>