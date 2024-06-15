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Фантастическую драму «Враг мой» адаптируют для нового поколения

15 июня
2024 год

Новости кино >>
15 июня 2024
Фантастическая драма Вольфганга Петерсена «Враг мой» с Деннисом Куэйдом и Луисом Госсеттом-младшим получит ремейк от студии 20th Century Studios, уверяет THR.


Сценарий для будущего фильма доверили написать Терри Маталасу, работавшему над финальным сезоном сериала «Звездный путь: Пикар».

Оригинал 1985 года, основанный на произведении писателя-фантаста Барри Лонгиера, рассказывает о событиях, развернувшихся в конце XXI века, когда народы Земли мирно сотрудничали в освоении дальнего космоса. Негуманоидная раса, называемая «драки», захватила богатые области Галактики и не собиралась уступать. Космос стал полем боя. Во время одной схватки на необитаемую планету совершают аварийные посадки землянин Дэвидж и его заклятый враг, похожий на рептилию. Чтобы выжить на опасной планете они вынуждены положиться друг на друга.
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