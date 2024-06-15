Джеймсу Белуши исполнилось 70 лет

Сегодня, 15 июня, исполнилось 70 лет младшему брату Джона Белуши
, гражданину Албании, популярному американскому продюсеру, сценаристу, режиссеру, певцу, музыканту, композитору, комику и актеру Джеймсу Белуши
.
Джеймс Адам Белуши
родился в Чикаго 15 июня 1954-го в православной албанской семье Агнессы и Адама Анастаса Белуши. Получил образование в Университете Южного Иллинойса, где учился на театральном факультете. С 1977-го по 1980-й выступал с труппой театра The Second City. На телевидении дебютировал в 1978-м, сыграв в ситкоме «Кто видел детей?», а кинодебют, не указанный в титрах, состоялся в картине Брайана Де Пальмы
«Ярость
». Обратил на себя внимание ролью Барри в «Воре
» Майкла Манна
. После смерти брата, которого он боготворил, Джим с трудом оправился и продолжил сниматься в кино. С 1983-го по 1985-й его можно было увидеть в шоу Saturday Night Live. В те же годы получил эпизодическую роль пьяницы в костюме гориллы в комедии Джона Лэндиса
«Поменяться местами
» и засветился в качестве одной из марионеток в третьем сезоне детского сериала «Театр волшебных историй
».
Основная популярность актера пришлась на 80-е и 90-е, когда он создал самые запоминающиеся образы. Началось все с фильмов «О последней ночи
», «Сальвадор
» и «Магазинчик ужасов
», а затем на экраны вышли «Джек-попрыгунчик
», «Настоящие мужчины
», «Директор
», «Красная жара
», «Гомер и Эдди
», «К-9: Собачья работа
», «Кто такой Гарри Крамб?
», «Забыть Палермо
», «Красивая жизнь
», «Мистер Судьба
», «Поймет лишь одинокий
», «Кудряшка Сью
», «Дневник наемного убийцы
», «Однажды преступив закон
», «Дикие пальмы
», «Последний киногерой
», «Секретный агент Ройс
», «Дестини включает радио
», «Сахара
», «Телохранитель по найму
», «В погоне за солнцем
», «Подарок на Рождество
», «Плутовство
», «Провал во времени
», «Преступные связи
» и «Танец ангела
».
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В нулевые Джеймс все так же радовал нас своим появлением. Среди его работ — фильмы «Крутой Джо
», «Снежные псы
», «Призрак
» и сериалы «Скорая помощь
» и «Как сказал Джим
». В последующие годы сыграл в картинах «"Старый" Новый год
», «Защитник
», «Колесо чудес
» и в третьем сезоне «Твин Пикса
» Дэвида Линча
. Спродюсировал два сиквела «K-9» — «К-911
» и «К-9 III: Частные детективы
». Много работает как актер озвучания — его голосом говорят персонажи мультфильмов «Тимон и Пумба
», «Тупой и еще тупее
», «Могучие утята
», «Геркулес
», «Гаргульи
», «Эй, Арнольд!
», «Правдивая история Красной Шапки
», «Скуби-Ду и Король гоблинов
», «Большое путешествие
» и многих других. Всего на его счету около 160 ролей в кино и на телевидении.
Джеймс Белуши периодически участвует в группе «Братья Блюз
» после смерти брата под псевдонимом Zee Blues и в чикагском проекте Board of Comedy, а также играет блюз и джаз вместе со своей музыкальной группой The Sacred Heart’s Band. С его помощью был записан альбом Have Love Will Travel. В 1991-м был в составе жюри Венецианского кинофестиваля, в 2006-м написал автобиографичную книгу «Я знаю, что нужно бабам! Уроки соблазнения от крутого парня», а в 2011-м сыграл в бродвейской постановке «Родился вчера» в роли Гарри Брока. Лауреат албанского ордена «Честь нации» и Международной недели фантастического кино в Малаге. Дети трижды женатого актера Джеймисон и Роберт Белуши пошли по стопам отца.
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