Майлз Теллер получил главную роль в ремейке «Офицера и джентльмена»

Майлз Теллер
возглавит ремейк фильма Тэйлора Хэкфорда
«Офицер и джентльмен
» с Ричардом Гиром
, уверяет Variety
.
Оригинал 1982 года рассказывал о Заке Майо (Гир) — сыне пьяницы и бабника, бывшего матроса срочной службы на американском флоте. Не желая быть таким же, как отец, парень решил назло всем преградам поступать в офицерское подготовительное училище, чтобы стать потом морским штурманом. В лице молодой работницы фабрики Полы (Дебра Уингер
) из близлежащего городка он нашел девушку, которая поможет ему скоротать нелегкое время учебы. Однако их отношения перерастают в нечто большее. Правда, Заку, прежде чем отважиться на более далеко идущий шаг, пришлось сначала разобраться в себе самом и выяснить отношения со своим наставником — сержантом Фоули (Луис Госсетт-младший
). Лента была удостоена двух «Оскаров» и собрала в прокате 190 миллионов долларов.
За сценарий новой версии от студии Paramount отвечает Дана Фокс, работавшая над «Круэллой
».
обсуждение >>