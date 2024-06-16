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Майлз Теллер получил главную роль в ремейке «Офицера и джентльмена»

16 июня
2024 год

Новости кино >>
16 июня 2024

Майлз Теллер возглавит ремейк фильма Тэйлора Хэкфорда «Офицер и джентльмен» с Ричардом Гиром, уверяет Variety.

Майлз Теллер получил главную роль в ремейке «Офицера и джентльмена»
фото: variety.com

Оригинал 1982 года рассказывал о Заке Майо (Гир) — сыне пьяницы и бабника, бывшего матроса срочной службы на американском флоте. Не желая быть таким же, как отец, парень решил назло всем преградам поступать в офицерское подготовительное училище, чтобы стать потом морским штурманом. В лице молодой работницы фабрики Полы (Дебра Уингер) из близлежащего городка он нашел девушку, которая поможет ему скоротать нелегкое время учебы. Однако их отношения перерастают в нечто большее. Правда, Заку, прежде чем отважиться на более далеко идущий шаг, пришлось сначала разобраться в себе самом и выяснить отношения со своим наставником — сержантом Фоули (Луис Госсетт-младший). Лента была удостоена двух «Оскаров» и собрала в прокате 190 миллионов долларов.

За сценарий новой версии от студии Paramount отвечает Дана Фокс, работавшая над «Круэллой».
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