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Дуэйн Джонсон возглавит игровую версию «Моаны»

16 июня
2024 год

Новости кино >>
16 июня 2024

Дуэйн Джонсон вернется к образу полубога Мауи в полнометражном игровом ремейке диснеевского мультфильма «Моана». В качестве титульной героини заявлена 17-летняя австралийка Кэтрин Лагайя, засветившаяся в сериале «Потерянные цветы Элис Харт», уточняет Deadline.


Компанию дуэту составят Рена Оуэн, Фрэнки Адамс и Джон Туи. Режиссерское кресло займет Томас Каил («Фосси/Вердон»). Выход в прокат запланирован на 10 июля 2026 года.

Зрителям вновь поведают о бесстрашной девушки, которая отправляется в опасное плавание, чтобы найти затерянный остров в Полинезии. В самом начале своего путешествия Моана встречает некогда могущественного полубога Мауи, и вместе они пересекают океан, встречая на своем пути страшных чудовищ и попадая во всевозможные неприятности.

Читать рецензию «Моана»: Принцесса на плаву

В ноябре 2024-го на большие экраны планеты выйдет анимационная «Моана 2».
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