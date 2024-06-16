Дуэйн Джонсон возглавит игровую версию «Моаны»

Дуэйн Джонсон
вернется к образу полубога Мауи в полнометражном игровом ремейке диснеевского мультфильма «Моана
». В качестве титульной героини заявлена 17-летняя австралийка Кэтрин Лагайя, засветившаяся в сериале «Потерянные цветы Элис Харт
», уточняет Deadline
.
Компанию дуэту составят Рена Оуэн
, Фрэнки Адамс и Джон Туи. Режиссерское кресло займет Томас Каил («Фосси/Вердон
»). Выход в прокат запланирован на 10 июля 2026 года.
Зрителям вновь поведают о бесстрашной девушки, которая отправляется в опасное плавание, чтобы найти затерянный остров в Полинезии. В самом начале своего путешествия Моана встречает некогда могущественного полубога Мауи, и вместе они пересекают океан, встречая на своем пути страшных чудовищ и попадая во всевозможные неприятности.
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