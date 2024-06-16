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Создатель «Восстания зловещих мертвецов» Ли Кронин снимет новый хоррор

16 июня
2024 год

Новости кино >>
16 июня 2024

Ирландец Ли Кронин поставит для New Line и Blumhouse новый хоррор, сообщает Variety.

Создатель «Восстания зловещих мертвецов» Ли Кронин снимет новый хоррор
фото: thewrap.com

Продюсирование ленты возьмет на себя Джеймс Ван вместе со своей студией Atomic Monster. Релиз фильма следует ожидать в апреле 2026 года.

«Работы Ли всегда свежи и удивительны, и у него есть интригующий, современный взгляд на что-то довольно древнее, что, я думаю, понравится зрителям. Это первая работа Atomic Monster и Blumhouse с Ли», — прокомментировал основатель Blumhouse Джейсон Блум.

Читать рецензию «Другой»: Дыра — это нора

Предыдущая работа Кронина «Восстание зловещих мертвецов», вышедшая весной 2023-го, заработала в мировом прокате около 150 миллионов долларов и приглянулась критикам. Ранее режиссер создал «Другого» и сериал «50 штатов страха».
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№ 2
Мария Карасёва   16.06.2024 - 15:43
Ли Кронин, создатель "Восстания зловещих мертвецов", известен своим талантом в жанре ужасов. Его новый проект обещает быть увлекательным и захватывающим для поклонников жанра. Ожидания высоки,... читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   16.06.2024 - 15:08
Если новый хоррор будет хоть немного похож на "Восстание зловещих мертвецов", то это хорошо, сильное кино. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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