Создатель «Восстания зловещих мертвецов» Ли Кронин снимет новый хоррор

Ирландец Ли Кронин
поставит для New Line и Blumhouse новый хоррор, сообщает Variety
.
Продюсирование ленты возьмет на себя Джеймс Ван
вместе со своей студией Atomic Monster. Релиз фильма следует ожидать в апреле 2026 года.
«Работы Ли всегда свежи и удивительны, и у него есть интригующий, современный взгляд на что-то довольно древнее, что, я думаю, понравится зрителям. Это первая работа Atomic Monster и Blumhouse с Ли», —
прокомментировал основатель Blumhouse Джейсон Блум
.
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«Другой»: Дыра — это нора
Предыдущая работа Кронина «Восстание зловещих мертвецов
», вышедшая весной 2023-го, заработала в мировом прокате около 150 миллионов долларов и приглянулась критикам. Ранее режиссер создал «Другого
» и сериал «50 штатов страха
».
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