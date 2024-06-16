Роберт Паттинсон вспомнил про «Одержимую»

Роберт Паттинсон
выступит продюсером ремейка психологического хоррора Анджея Жулавского
«Одержимая
», сообщает THR
.
События оригинала 1981 года разворачивались в Берлине. Сэм Нилл
воплотил образ шпиона, который вернулся домой к жене (Изабель Аджани
) и сыну. Вскоре жизнь супругов, находящихся на грани развода, погружается в хаос, в котором нашлось место неверности, ярости, бешеной страсти, убийству, инопланетному существу с щупальцами и двойникам.
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Ремейк адаптирует под современные реалии Паркер Финн
, снявший хоррор-дилогию «Улыбка
». Паттинсон, возможно, появится в кадре, но все будет зависеть от его съемочного графика. В настоящий момент ведется ожесточенная борьба за права на дистрибуцию между студиями A24, Warner Bros., Paramount, Sony и стриминговым сервисом Netflix.
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