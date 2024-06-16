Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роберт Паттинсон вспомнил про «Одержимую»

16 июня
2024 год

Новости кино >>
16 июня 2024
Роберт Паттинсон выступит продюсером ремейка психологического хоррора Анджея Жулавского «Одержимая», сообщает THR.

Роберт Паттинсон вспомнил про «Одержимую»
фото: lehren.com

События оригинала 1981 года разворачивались в Берлине. Сэм Нилл воплотил образ шпиона, который вернулся домой к жене (Изабель Аджани) и сыну. Вскоре жизнь супругов, находящихся на грани развода, погружается в хаос, в котором нашлось место неверности, ярости, бешеной страсти, убийству, инопланетному существу с щупальцами и двойникам.

Читать Дьявол мечтает стать танцором: разобщенность, хаос и крах Восточного блока в фильмах Анджея Жулавского

Ремейк адаптирует под современные реалии Паркер Финн, снявший хоррор-дилогию «Улыбка». Паттинсон, возможно, появится в кадре, но все будет зависеть от его съемочного графика. В настоящий момент ведется ожесточенная борьба за права на дистрибуцию между студиями A24, Warner Bros., Paramount, Sony и стриминговым сервисом Netflix.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   16.06.2024 - 17:20
Ну и хорошо. Паттинсона в роли продюсера приятней видеть, чем актера. Не очень мне нравится, особенно из-за его всеядности к ролям. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
У хоррора «Улыбка» появится сиквел
Роберт Паттинсон может сыграть главную роль в новом проекте Пон Джун Хо
персоны
Изабель АджаниАнджей ЖулавскийСэм НиллРоберт ПаттинсонПаркер Финн
фильмы
ОдержимаяУлыбкаУлыбка 2

анонс

Скорбим

Галина Кузнецовская
15 июня ушла из жизни актриса Галина Кузнецовская.
Игорь Меркулов
14 июня ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Меркулов.
Надежда Красная
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Красная.
Валерий Бондарев
14 июня ушёл из жизни оперный певец Валерий Бондарев.
Малика Каюмова
13 июня ушла из жизни актриса Малика Каюмова.

День рождения >>

Алина Булынко
Ольга Кузьмина
Сергей Мухин
Анастасия Савосина
Юрий Тарасов
Татьяна Чердынцева
Анна Чиповская
Анастасия Чистякова (II)
Галина Яцкина
Эйлин Аткинс
Даниэль Брюль
Арнольд Вослу
Билл Коббс
Малгожата Немирская
Джеффри Пирсон
Эдди Сибриан
все родившиеся 16 июня >>

Афиша кино >>

Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
Пришельцы
боевик, научная фантастика, фэнтези
Южная Корея, 2022
Паранормальные явления. Поместье призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
В поисках Адама
драма
США, 2024
Второй акт
комедия
Франция, 2024
Маленькая девочка в голубом
биография, драма
Бельгия, Франция, 2023
Не_жилец
триллер
США, 2023
Проклятие демона
драма, мелодрама, мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Проклятие. Паранормальное видео
фильм ужасов
США, 2023
Медвежий переполох
детский фильм, комедия, приключения, экранизация
Перу, 2023
Пять фунтов искупления
криминальный фильм, мелодрама, триллер
США, 2024
Семейный переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен