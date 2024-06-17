Клим Шипенко, Владимир Котт, Петр Буслов и Юрий Быков вошли в состав жюри фестиваля «Пилот»

VI фестиваль российских сериалов «Пилот», который пройдет в городе Иваново 20-23 июня, представил жюри этого года. Традиционно, на смотре два главных приза – лучший пилот сериала выбирают профессиональное жюри и зрители Иваново, уточняет пресс-служба «Пилота».
фото: пресс-служба фестиваля
В этом году на фестивале будет работать профессиональное жюри, состоящее из ведущих российских режиссеров. В него вошли Клим Шипенко, Владимир Котт, Петр Буслов и Юрий Быков. Все режиссеры известны в первую очередь по полнометражным работам, но на фестивале им предстоит выбрать лучших из многосерийных фильмов, оценивая первый эпизод.
Профессиональное жюри выберет победителей в номинациях «Лучший пилот сериала», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актер сериала» и «Лучшая актриса», а также «Лучший актерский ансамбль». Второй главной наградой фестиваля является приз «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» — победителя определят жители Иваново путем голосования на показах.
В основной конкурсной программе смотра – 15 новых российских сериалов разных жанров. Вне конкурса – зрительские премьеры и обширная деловая секция. Так, в рамках внеконкурсной программы состоится зрительская премьера двух эпизодов нового сериала Кинопоиска — «Прометей» с Любовью Аксеновой, Филиппом Янковским, Дмитрием Чеботаревым и Александром Алябьевым в главных ролях, а также будет показан комедийный проект ТНТ «Полупановы». В этом году на фестивале две новые программы «Пилот» в каникулы» с сериалами для всей семьи и «Пилот. Документальный сериал о важном», куда вошли проекты на социально важные темы. Показы пройдут в кинотеатре «Лодзь», а также в Музейно-выставочном центре Иваново.
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