Демис Карибидис и Марина Кравец отправятся в разные исторические эпохи

«Вместе с командой единомышленников решили создать юмористическое шоу из ярких скетчей, персонажи которых попадают в разные исторические эпохи и уголки мира. А между ними показываются наши с Демисом дружеские, рабочие отношения. Мы прорабатываем каждый наш скетч очень детально, стараемся придумывать не банальные истории и качественно их воплощать. По сути делаем то, за что нас и успели полюбить. Так что надеемся вновь порадовать зрителей. И отдельная благодарность режиссеру проекта Саше Абдуллаеву», — говорит Марина Кравец.
Автором и продюсером выступил Демис Карибидис, который отмечает сложность выбранного жанра. «Мы с Мариной Кравец давно выступаем дуэтом в Comedy Club, и, как говорится, все зашло очень далеко, чтобы быть просто миниатюрой. Мы растем, сценически и творчески. Пробуем свои силы в другой форме. Скетчком – это самый сложный в производстве телепродукт. А удачный скетчком – вообще большая редкость. Должно сойтись много творческих факторов, трудно создать новую форму подачи юмора. Вот мы и замахнулись, осознавая все эти нюансы. Персонажей будет очень много, и для меня это большое актерское путешествие», — подчеркивает комик.
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